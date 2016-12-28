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Faranjit sorununa bitkisel çözümler!

Boğazın iltihaplanması sonucu meydana gelen ağrılara faranjit denir.

Faranjit sorununa bitkisel çözümler!
Eklenme: 28 Aralık 2016, 15:59
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Faranjit nedir?

Boğazın iltihaplanması sonucu meydana gelen ağrılara faranjit denir.

Faranjit belirtileri nelerdir?

- Burunun akması

- Boğazda ağrı, yanma, kuruluk hissi ve kaşınma

- Yüksek ateş

- Ses kısılması 

- Halsizlik

- Yutkunurken zorlanma

- Öksürük

Faranjit nasıl tedavi edilir?

Faranjit tedavisinde antibiyotikler ve bazı ilaçlar kullanılmaktadır. Bunun yanında bazı alternatif yöntemlere başvurulur.

Farenjit sorununa karşı nelere dikkat edilmeli?

- Kahve, çay ve kola gibi içecekler tüketilmemeli

- Aşırı sıcak veya soğuk gıdalar tüketilmemeli

- Ekşi, acı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalı

- Sıvı gıda tüketimine ağırlık verilmelidir. Öğünlerde ılık çorbalara yer verilmelidir.

- Yüksek sesle konuşulmamalı

- Kuru ortamlardan bulunulmamalı

- Düzenli uyku uyunmalı

- Sigaradan ve sigara içilen ortamlardan uzak durulmalı

- Eller sık sık yıkanmalı

- Yatmadan önce mutlaka ağız bakımı yapılmalı

- C vitamini alınmalı

Faranjit sorununa bitkisel çözümler!

Sarımsak: Birkaç diş sarımsağı ağızda çiğnemek veya suya katarak içmek faranjit sorununun giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Limon: Limon suyuyla gargara yapmak boğazlarda farajitin yol açtığı tahrişi gidermektedir.

Fesleğen: Fesleğeni suda kaynatarak içebilir veya fesleğen yapraklarını çiğneyebilirsiniz.

Bal: Mikrop kırıcı özelliği olan bal, faranjit sorunlarını azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Nane: Nane çiğnemek veya suda kaynatarak buharını solumak faranjit sorununu gidermektedir.

Zencefil: Zencefil çayı faranjitin yol açtığı boğazdaki tahrişi gidermektedir.

Zerdeçal: Bir bardak süte yarım çay kaşığı zerdeçal koyup kaynatın. Soğuduktan sonra biraz bal ekleyerek günde 3 kez için.

 
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