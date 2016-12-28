Faranjit nedir?
Boğazın iltihaplanması sonucu meydana gelen ağrılara faranjit denir.
Faranjit belirtileri nelerdir?
- Burunun akması
- Boğazda ağrı, yanma, kuruluk hissi ve kaşınma
- Yüksek ateş
- Ses kısılması
- Halsizlik
- Yutkunurken zorlanma
- Öksürük
Faranjit nasıl tedavi edilir?
Faranjit tedavisinde antibiyotikler ve bazı ilaçlar kullanılmaktadır. Bunun yanında bazı alternatif yöntemlere başvurulur.
Farenjit sorununa karşı nelere dikkat edilmeli?
- Kahve, çay ve kola gibi içecekler tüketilmemeli
- Aşırı sıcak veya soğuk gıdalar tüketilmemeli
- Ekşi, acı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalı
- Sıvı gıda tüketimine ağırlık verilmelidir. Öğünlerde ılık çorbalara yer verilmelidir.
- Yüksek sesle konuşulmamalı
- Kuru ortamlardan bulunulmamalı
- Düzenli uyku uyunmalı
- Sigaradan ve sigara içilen ortamlardan uzak durulmalı
- Eller sık sık yıkanmalı
- Yatmadan önce mutlaka ağız bakımı yapılmalı
- C vitamini alınmalı
Faranjit sorununa bitkisel çözümler!
Sarımsak: Birkaç diş sarımsağı ağızda çiğnemek veya suya katarak içmek faranjit sorununun giderilmesine yardımcı olmaktadır.
Limon: Limon suyuyla gargara yapmak boğazlarda farajitin yol açtığı tahrişi gidermektedir.
Fesleğen: Fesleğeni suda kaynatarak içebilir veya fesleğen yapraklarını çiğneyebilirsiniz.
Bal: Mikrop kırıcı özelliği olan bal, faranjit sorunlarını azaltmaya yardımcı olmaktadır.
Nane: Nane çiğnemek veya suda kaynatarak buharını solumak faranjit sorununu gidermektedir.
Zencefil: Zencefil çayı faranjitin yol açtığı boğazdaki tahrişi gidermektedir.
Zerdeçal: Bir bardak süte yarım çay kaşığı zerdeçal koyup kaynatın. Soğuduktan sonra biraz bal ekleyerek günde 3 kez için.