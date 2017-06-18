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Fakir ve yetimlerden çağrı: Katar'ın yanında olun

​​​​​​​Katar’ın Filistin halkına yaptığı yardımları ve Filistin davasına desteğini unutmayan Gazze’deki binlerce fakir ve yetim, Deir Belah’ta Katar’a destek için gösteri yaptı.

18 Haziran 2017 Pazar 00:40
Fakir ve yetimlerden çağrı: Katar'ın yanında olun

Gazze’nin bütün bölgelerinden Katar’ın inşa ettiği okullarda toplanan yetimler düzenledikleri etkinlikte Katar’a uygulanan ambargoyu kınadılar.

Katar’ın finanse ettiği Gazze’deki hayır müesseselerinin temsilcisi Esma Ebu Amre yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı bütün kuruluşların ortak açıklama yaparak, Katar’ı hükümet ve halk olarak desteklediklerini belirtti.

Ebu Amre yaptığı açıklamada “Katar’a atılan iftiraları ve saptırıcı saldırıları kınıyoruz. Ümmetin kendine gelmesini bekliyoruz. Katar’a yapılan saldırının temelinde Filistin davasını tasfiye etme, Gazze kuşatmasını sürdürme ve İsrail’e bölgede üstünlük sağlama amaçlanıyor. Araplarla dünyanın özgür insanlarının Katar’ın yanında yer almalarını istiyoruz” dedi.

Katar’a destek eylemine katılan beş yetim annesi Ummu Muhammed, Katar’ın hayır çabalarından uzun yıllardır istifade ettiğini, sağladığı insani yardımlarla hayatlarını onurlu bir şekilde sürdürmeyi başardıklarını söyledi.

13 yaşındaki kız çocuk Semir Bedr ise, 3000 yetim gibi buraya Katar’a teşekkür etmek için geldiğini belirterek, Katar Emiri ile onun kurduğu hayır kuruluşlarına verdiklerinin bir kısmını geri vermeyi umut ettiğini ifade etti.

Katar’a bağlı hayır kurumu Salah El-Hayriyye’nin çalışanlarından Semir Nassar ise, bugün burada toplanan binlerce yetimin ve fakir ailenin Gazze kuşatmasında Filistin halkının yanında yer alan “Katar’a ambargoya hayır” demeye geldiklerini hatırlatarak, “Katar’a insanlık dışı baskı uygulandığını ve saldırıya maruz kaldığını görmekteyiz. Halbuki Katar uzun yıllardır kuşatma altındaki Gazze’ye yardımlarını sürdürdü, çocuklara ve fakir ailelere yardım etti. Filistin davasını sürekli destekledi” dedi.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 00:40
  1. GAZZE
  2. KATAR
  3. FİLİSTİN
  4. Semir Bedr
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