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Fakıbaba: Kurban fiyatlarında orta yol bulunacak

Bakan Fakıbaba, kurban fiyatlarında bir artış olup olmayacağına ilişkin sorulara, “Şu artacak, şu eksilecek demiyoruz.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:06
Fakıbaba: Kurban fiyatlarında orta yol bulunacak

Biz her zaman çok çalışacağız, çok şeffaf olacağız. Üreticimizin de, tüketicimizin de, esnafımızın da mutlu olacağı bir hazırlık içerisindeyiz. Hak verilmesi gerekir ki ben 5 günlük bakanım, bu işler için mutlaka projeler üretilecektir. Geldiğim günden beri inanın neler yapılabilir konusunda çok çalışıyoruz. Biz hem halkımızın yanındayız, hem de esnafımızın ve üreticimizin. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bana talimatı açık ve şeffaf olacaksın ve hem üreticiyi hem de tüketiciyi en iyi şekilde koruyacaksın” şeklinde yanıt verdi.”

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:06
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