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Fakıbaba: Herkes organik tarım gönüllüsü oldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli ziyaret ve programlar dolayısıyla Rize’ye geldi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:15
Fakıbaba: Herkes organik tarım gönüllüsü oldu

Fakıbaba ve Bak, sabah namazının ardından Cumhuriyet Caddesinde esnafı ziyaret etti, bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Rize valiliğine giden Fakıbaba ve Bak, Vali Erdoğan Bektaş ile görüştü.

Fakıbaba ve Bak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra ÇAYKUR Genel Müdürlüğü’ne geçerek ÇAYKUR, özel sektör ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle basına kapalı bir toplantı yaptı.

Fakıbaba, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, organik tarım için herkesin gönüllü olduğunu söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 10:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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