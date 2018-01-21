Fakıbaba: Gömlek de sattım, dondurma da

Fakıbaba, Bakanlığın yayın organı Türktarım Dergisi’ne verdiği röportajda özel yaşamıyla ilgili detayları paylaştı. Fakıbaba, çocukken okuldan sonra babasının dükkanında çalıştığını anlatarak, “Dükkanın önünde bir portakal sandığı vardı, hiç unutmam, onun üzerinde yorgan ipliğidir, taraktır, aynadır, ne varsa koyardım. Babamın dükkanına gelenler de benden alışveriş yapardı. Ben, paramı o yaşta kazanmaya başlamıştım.

Bu durum çok hoşuma giderdi. Terzi çıraklığı da yaptım, dondurmacılık da yaptım. Hiçbir şey olmazsa babamın dükkanındaki gömleklerden üzerime atar, çarşıda satardım, ‘gömlek.. gömlek.. gömlek..’ diye bağırarak” ifadesini kullandı.