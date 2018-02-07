Faizsiz fonda ralli kâr getiriyor

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) otomatik katılanların tercihi faizsiz fonlar oldu. Söz konusu fonlara rağbetin devamlı arttığına işaret eden Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “2017’de faizsiz fonlar, sektör toplamı olarak baktığımızda 3,24 milyar TL’den 6,08 milyar TL’ye çıkararak yüzde 87,7 oranında artış gösterdi. Faizsiz fonların pazar payı yüzde 7,83’e çıkarken, bu oran Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) yüzde 63,41 gibi rekor bir düzeyde gerçekleşti” dedi.

FAİZSİZ FONLARLA UCUZ FİNANSMAN İMKÂNI

Katılım Emeklilik’in otomatik katılımda faizsiz fonlarda en çok getiri sağlayan şirket olduğunu belirten Sincek, “Ülkemizde faizsiz alanda büyük bir kapasite olduğunu geçtiğimiz yıl daha iyi anladık. Şirket olarak OKS faizsiz fonlarda fon şampiyonu olduk” diye konuştu. Faizsiz fonların ekonominin ihtiyacı olan finansmanı ucuza sağladığına dikkat çeken Sincek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Katılım Emeklilik olarak tamamen kendi ürünümüz olan fonlarımızın başarısıyla gurur duyuyoruz. Fonlarımız çok iyi performans gösteriyor. 2018’de de iki yeni fonumuz geliyor. Faizsiz fonlar ekonominin ihtiyacı olan finansmanı ve birikimi sağlayan cazip bir yatırımdır. Bunun farkındalığını arttırmalıyız. Katılımcılarımız isterlerse altın, döviz gibi birikimlerini faizsiz emeklilik fonlarımız aracılığıyla da yapabilir. Emeklilik birikimlerini yüksek getirilerle değerlendirebilir.”

BES’TE YÜZDE 66.4 BÜYÜME

2017’de OKS ve Katılım Sigortacılığı yönetmeliği gibi köklü değişimlerden büyüyerek çıktıklarını vurgulayan Sincek, şu açıklamalarda bulundu: “Henüz 3,5 yaşında olmamıza rağmen vizyoner ve yenilikçi yaklaşımımız ile hızlı operasyonel gücümüz sayesinde tüm kategorilerde sektörümüzden daha fazla büyümeyi başardık. BES’te fon tutarımızı 630 milyon TL’den 1 milyar TL üzerine taşıyarak yüzde 66,4 büyüme sağladık. Burada 1 milyar TL barajını aşmak bizim için önemli bir dönüm noktası oldu.”

YÖNETMELİK BÜYÜK BİR ADIM

Katılım sigortacılığıyla ilgili yeni yönetmeliğe de değinen Sincek, şu görüşleri paylaştı: “Yönetmeliğin çıkmasıyla bu alanda çok büyük bir adım atıldı. Bu alanda rol model bir şirket olduğumuz kanısındayım. Katılım sigortacılığına pek çok açıdan hazır olduğumuz için yönetmelikle standartların belirlenmesi bizim için çok iyi oldu. Katılım sigortacılığı yapmak isteyenler belli standartları karşılayan yeni şirket kurmak zorunda. Bu da sektöre yeni oyuncular ve yatırımcılar getirecek. Katılım sigortacılığı kapsamında hizmet verdiğimiz hayat sigortasında geçtiğimiz yıl prim bazında sektör üstü performans göstererek yüzdelik değişimde neredeyse sektör büyümesinin iki katı performans sergiledik. Sektör yüzde 35 büyürken Katılım Emeklilik yüzde 64 büyüme gösterdi.”

DÖRT FAİZSİZ SİGORTA ÜRÜNÜ DAHA

Katılım Emeklilik 2018’e dört yeni ürünle giriyor. Ürünlerin ilki faizsiz Tam Katılım Sağlık Sigorta olup onu 7/24 Acil Sağlık Sigortası, Seyahat Sağlık Sigortası ve Misafirim Güvende (Yabancı) Sağlık Sigortası takip edecek. Tam Katılım Sağlık Sigortası ile pek çok özel hastanede fark ödemeden muayene olabilmek mümkün.

‘DİJİTALLEŞME İŞİMİZİN ODAĞINDA’

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, büyümenin kilit noktasının dijitalleşme olduğunu dile getirerek, “Acente portal çalışmalarımız sürüyor. Acente ağımızı oluşturduk, her gün büyütüyoruz. Artık acentelerimiz aktif olarak üretiyor. Uzun vadede acentelerimizi de bir banka kanalı kadar büyütmek istiyoruz. Acenteler gibi diğer paydaşlarla da dijital sistemler üzerinden çalışacağız. Dijitalleşme sayesinde OKS gibi kapsamlı zor bir süreci kolayca ve yüksek başarıyla tamamladık. Müşterilerimizin işlemlerini online, internet şube üzerinden yapabilmesini sağladık. Dijitalleşme ile dağıtım kanalımızı oluşturan Kuveyt Türk ve AlbarakaTürk bankalarının sistemleriyle uyum içinde işlemler gerçekleştirebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Sincek, operasyonel süreçlerinde robot çözümlerden, müşteri hizmetlerinde yapay zeka uygulamalarından yararlanacaklarını söyledi.