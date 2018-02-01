Faizsiz finansın adresi İstanbul

İstanbul’un finans merkezi olmasında Katılım Finans’ın rolü

Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi’nde, faizsiz bankacılık olan katılım bankacılığının bankacılık sektöründeki payının 2025 yılında yüzde 15’e ulaşması hedefleniyor. Bunun için ülkemizdeki potansiyelin harekete geçirilmesi kadar yurt dışı fonların Türkiye’ye getirilmesi de önem taşıyor. Burada kritik unsurlardan biri İstanbul’un Finans Merkezi haline gelmesi. Bu aşamada katılım bankaları olarak hızla büyümemiz ve İslami Finans alanında dünyadan aldığımız payı da hızla geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle Körfez Bölgesi’ne yönelik çalışmalarla ülkemize getireceğimiz fonlar, bu bölgeden getireceğimiz yeni yatırımcılar ülkemizin İslami Finans’ın merkezi olmasında önemli katkılar sağlayacaktır.

İstanbul’un Finans Merkezi olması siyasi otorite tarafından uzun zamandır üzerinde çalışılan ve aksiyon alınan bir proje. Bu noktada atılan çok ciddi adımlar var. Katılım Bankacılığı da bu projenin önemli taşlarından birisi. İstanbul’un finans merkezi olmasıyla faizsiz bankacılık için de bir cazibe merkezi olacağını düşünüyoruz.

İslami finans, dünya genelinde oldukça ilgi gören ve 2 trilyon doları aşkın büyüklüğüyle göz kamaştıran bir finans modeli. Maalesef ki bu modelin ev sahipliğini şu an için başka ülkeler yapmakta. Bu noktada İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında İstanbul’un İslami Finans’ın da merkezi olması elbette en büyük hedeflerden biri. Ülkemizin bulunduğu coğrafyanın yeni dünyanın merkezinde yer alması, Doğu’da üretilen enerjinin en büyük tüketici olan Batı’ya aktarımda ülkemizin ana transfer güzergâhında olması, İslamiyet’in en önemli rol modelinin ülkemiz olması İslami Finans’ın merkezi olmamız açısından bizi ön plana çıkarıyor. Bu aşamada katılım bankaları olarak hızla büyümemiz ve İslami Finans alanında dünyadan aldığımız payı da hızla geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle Körfez Bölgesi’ne yönelik çalışmalarla ülkemize getireceğimiz fonlar, bu bölgeden getireceğimiz yeni yatırımcılar ülkemizin İslami Finans’ın merkezi olmasında önemli katkılar sağlayacaktır.

2017 YILINDA YAPILANLAR

-31 şehirde 63 şube sayısına ulaştık.

-Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve katılım bankacılığının tanınmasına destek olacak başta yeni ödeme sistemleri olmak üzere, pek çok alanda ürün geliştirme çalışmalarımız devam ediyor.

-Kira sertifikası ihraçları konusunda da hareketli bir dönem yaşadık. 1.62 milyar TL’lik kira sertifikası işlem hacmine ulaştık. Katılım Varlık Kiralama şirketi üzerinden 200 milyon TL’lik “en yüksek reel sektör kira sertifikası ihracını” da başarıyla gerçekleştirdik.

-Para gönderme ürünümüz olan Para Posta’yı da PTT ile birlikte devreye aldık.

-Ödeme sistemleri alanında kredi kartı ürünümüzü pilot olarak denemeye başladık. İnternet ve mobil kanallarımız üzerinde kullanıcı deneyimi çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz.

2018 YILI HEDEFLERİ

-Şubeleşme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öncelikli amacımız sektörü büyütmek, hem yurt içi hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dahil etmek ve daha fazla kişiye ulaşmak. Yaklaşık 100 şubeye ulaşıp, 350-400 yeni istihdam sağlamayı hedefliyoruz.

-İnternet şube ve mobil bankacılık platformlarımızı yeni yüzüyle kullanıcılarımıza sunacağız. Ergonomiyi artırmak üzere bu kanallar üzerinde çalışmalarımız sürekli olarak devam edecek.

-Hayata geçen yeni kredi kartı uygulamamızla birlikte mobil cüzdan teknolojilerini de vakit kaybetmeden devreye alacağız.

-Mobil üzerinde akıllı öneri altyapısı kullanan harcama ve tasarruf yönetim sistemleri üzerinde çaba harcıyoruz. Otomatik karar sistemlerini davranış modellemeleri ile güçlendirip, önümüzdeki dönemlerde yapay zekaya geçiş için çalışmalar başlatacağız. Teknolojiyi “tekafül” penceresi çerçevesinde kullanmak amacıyla devam eden mobil sigortacılık projemizi de en kısa sürede devreye almayı planlıyoruz.