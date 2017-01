Faizleri düşürün

YENİ AKİT / ANKARA - Tabii olmayan yüksek kurun birilerine kazandırırken, birilerine de kaybettirdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İçinden geçtiğimiz günler ‘döviz alınacak’ değil, ‘döviz satılacak’ günlerdir. Hiçbir kriz sürdürülebilir değildir. Ülkemize yönelik saldırılar da ilanihaye devam edecek değildir” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 33. Muhtarlar Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırımcılara seslenerek, “Elinizdeki tüm imkanları harekete geçirin, üretin, alın, satın, istihdam edin, yatırım yapın, piyasayı hareketlendirin. Başta kamu bankaları olmak üzere faiz oranlarını düşürün ki, yatırımcı rahat bir şekilde yatırım yapabilsin” çağrısında bulundu.

“BU OYUNA GELMEYECEĞİZ…”

Uluslararası destekli terörün yeni yıla yeni umutlarla giren Türkiye ve Türk milletini bir kez daha haince ve kahpece vurduğunu hatırlataran Erdoğan, “Adeta ateşle imtihana tabi tutuluyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bu imtihanı kabul etmediğini ve hesapları boşa çıkarabilecek irade, kararlılık ve imkânlara fazlasıyla sahip olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Toprağa düşen her can, kor bir ateş gibi yüreğimizi yakıyor. Biliyorum ki milletimizin öfkesi büyüktür. İnanın bana bizler de yaşananlar karşısında en az sizler kadar öfkeliyiz, en az sizler kadar yaralıyız. Ama şu gerçeği de biliyoruz. Bu saldırıların asıl amacı bizim muvazenemizi bozmaktır, duygularımızı aklımızın önüne geçirmektir, bizi birbirimize düşürmektir, toplumumuz içinde var olan o fay hatlarını derinleştirme ve kırma amacı güdenler her fırsatı değerlendirmekten, her yöntemi kullanmaktan çekinmiyor. İşte bu oyuna gelmeyeceğiz. Gerekirse, ‘kan kusup kızılcık şerbeti içtik’ deme pahasına dik duracağız, soğukkanlılığımızı her daim muhafaza edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘SEVR TEZGÂHI’ RİSKİ…

Bugün Türkiye’nin yeni bir istiklal mücadelesi içinde olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Bu mücadeleyi kazanırsak, 2023 hedeflerimize de ulaşacağız, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da şekillendireceğiz. Kaybedersek, 100 yıl önce başarılamayan, buranın altını çiziyorum, bir Sevr tezgâhı yeniden önümüze getirilecek. Tüm vatandaşlarımızın, sorumluluk sahibi herkesin bu bilinçle meseleye yaklaşması, üslubunu, tavrını, sözünü ona göre belirlemesi gerekiyor” diye devam etti. Bulundukları makamın getirdiği mesuliyetlerinden uzak tavır ve ifade içinde olanların hezeyanlarının, milletle birlikte kendilerini de üzdüğünü vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok açık konuşuyorum, ‘Türkiye teröre teslim oldu’ demek, teröristle terör örgütleriyle aynı safta yer almaktır. Bu sözü ifade eden kişi siyaset yapmıyor sadece kendi ülkesinin karşısında oluşturulan şer ittifakının değirmenine de su taşımış oluyor.” Yaptıkları iğrenç bir istismar

Konuşmasında, “Türkiye’de etnik kimlik ve inanç üzerinden siyaset yapılmasına benim kadar karşı çıkan başka birisi daha var mıdır bilemiyorum” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Saldırgan o gece orada değil de ertesi gün mesela bir pazar yerinde aynı eylemi yapsa, aynı sayıda insanı katletse yine benzer tavırlar sergilenecek miydi acaba?” sorusunu yönelterek, “Buradaki amacın Ortaköy’de ölenlerin hakkını korumak onların yasını tutmak değil olaya atfedilen değerler üzerinden bir çatlak oluşturup toplumu kutuplaştırmak olduğu çok açıktır” dedi. Konuşmasında, “Türkiye’de kimsenin hayat biçimi sistematik bir tehdit altında değildir” ifadesini kullanan Erdoğan şöyle devam etti: “En iğrenç istismar, Ortaköy saldırısında olduğu gibi, ölü bedenler üzerinden yapılmaya çalışılan istismardır. Bir kez daha söylüyorum, Türkiye’de kimsenin hayat biçimi sistematik bir tehdit altında değildir. Buna asla müsaade etmeyiz. Buna 14 yıllık iktidarımız döneminde fırsat vermedik. Aksini iddia eden varsa somut örnekleriyle bunu ortaya koymak mecburiyetindedir. Ben daha yakın zamanda, 6-8 Ekim olayları sırasında sadece ve sadece sakalından, kıyafetinden dolayı sokaklarda dövülen hatta hayatını kaybeden insanlara dair örnekler verebilirim. Yine halen kıyafetleri yüzünden aşağılanmaya maruz kızlarımıza, kadınlarımıza dair örnekler verebilirim.” El Bab’dan sonra sıra

MÜNBİÇ VE DİĞERLERİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:

l “Rusya ile yürüttüğümüz Suriye’de kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm çalışmalarında umut verici gelişmeler var. Bu sürecin başarıyla neticelenip Suriyeli kardeşlerimizin yaşadıkları acıların ve uğradıkları mağduriyetlerin bir an önce sona ermesi en büyük temennimiz.”

l “Hayatı, Türkiye’yi bir kesimin diğerleri üzerinde tahakküm kurduğu bir ülke haline getirmek isteyenlere karşı mücadeleyle geçmiş şahsımdan başka, farklı bir davranış bekleyenler daha çok beklerler. ”

l “Ezan okunmasına tahammül edemeyenlerin müezzinin üzerine yürümesi ne kadar yanlışsa namaz kılmayana karşı zor kullanılması da aynı derecede yanlıştır. Örtülü kız çocuklarımıza yapılanlara nasıl rıza göstermemişsek, bugün aksi yönde bir davranışa karşı aynı tavrı koyarız. Çoğunluğun azınlığa tahakkümüne karşı olduğumuz gibi azınlığın çoğunluğa tahakkümüne de karşıyız.”

l “Suriye’de El Bab operasyonunu İnşallah bu çok yakın bir zamanda hallolacak. Ardından Münbiç başta olmak üzere, terör örgütlerinin yuvalandığı diğer bölgeleri de temizlemekte kararlıyız.”

l “Biz milletimizle birlikte yürüttüğümüz istiklal ve istikbal mücadelemizi bu tescilli Ali Kemallere rağmen, zafere ulaştıracağız, hiç merak etmeyin. Türkiye bir hukuk devletidir. Ülkemizde hesap sormayı yaptırıma dönüştürebilecek tek merci de hukuktur, devletin ilgili kurumlarıdır. Kimsenin sokağa çıkıp da bu işi kendi başına yapma hakkı ve salahiyeti yoktur.”

l “Bir süredir ülkemizin dayanma gücü sınanmaktadır. Mücadele gücümüzün ve inancımızın çok yüksek olduğunu, birlik ve beraberliğimizin kolay kolay bozulamayacağını gördüler.”