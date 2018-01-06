Faizi bırak Barter'a bak

Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Sırrı Şimşek, barterın ticaret hayatında günden güne önem kazandığını, birçok şirket için alışverişte faizden korunma aracı haline geldiğini söyledi.

Faize karşı korunmak için barter tercihinde bulunanların sayısı artıyor. Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Sırrı Şimşek, “bir ürünün başka bir ürünle veya hizmetle takası olarak bilinen barterın ticaret hayatında günden güne önem kazandığını, bir çok şirket için alış verişte faizden korunma aracı haline geldiğini söyledi. Buğra Kardan’ın sorularını cevaplandıran Şimşek, barter sistemiyle ilgili dikkat çekici şu açıklamalarda bulundu:

"DÜNYADA BARTER ÖRNEKLERİ ÇOK AMA VERİ YOK"

Dünyada bartera olan ilgide artış yaşandığını söyleyen Şimşek, ’’ABD gidiyor, Suudi Arabistan ile 300 miyar dolarlık silah anlaşması yapıyor karşılığında petrol alıyor. Burada para yok, barter var. Almanya, Afrika ülkelerinin tamamıyla barter yapıyor. Lüks araçlar karşılığında tarım alanları kiralıyor. Türkiye’de toplam ticaretimiz tahminen 400 ila 500 milyar dolar. Ancak bunun ne kadarı barterdır, ölçemiyoruz. Yani dünyada barter örnekleri çok ama veri yok” diye konuştu. Şimşek, sistemin korumacı yönünü de şu sözlerle dile getirdi:

"BARTER FAİZE KARŞI KALKAN"

“Diyelim ki, bankaya gittiniz, kredi kullanmaya niyetlendiniz. 500 bin liralık kredi için başvurdunuz. Banka sizden teminat talep eder. Gayrimenkul ipoteği verirsiniz. Yine ödeme takvimine göre sizden faiz talep edilir. Faiz oranı asgari yüzde 14-16’dır. Ama bunu tercih etmeyip de bize geldinizde, 500 bin liralık kredi başvurunuz bir köşede dursun. Varsayalım ki, inşaatınızda mutfak dolaplarını yaptıracaksınız. Biz sizden faizi de, 500 bin lirayı da talep etmiyoruz. Hatta 500 bin liralık mutfak ekipmanlarını tedarik ediyoruz. Yani faizden kaçınmak, faize karşı korunmak için bartera başvurulabilir.” Barter sistemini ülkemizde oturtmak için bir çok kez girişimde bulunduklarını kaydeden Şimşek, KOBİ’ler için düşündükleri projeyi de şöyle anlattı: “Sistemi anlatmak, önerilerde bulunmak için art arda toplantılar yaptık. Malum KOSGEB tarafından yeni girişimlere 50 bin lira hibe veriliyor. Bu girişimler 50 bin lira ile bir adım atamaz, atılım yapamaz. Girişim için 50 bin lirayı alanlar da bunu biliyor ve ‘ne yapalım, bari otomobili yenileyim’ diyorlar. Yani bu uygulama ekonomiye olumlu katkı yapmıyor.

KOBİ KUVVETLENİRSE EKONOMİ GÜÇLENİR

“Biz bu anlayışla KOSGEB’e ‘sizden bin şirket alalım, bunların ardında duralım. Siz bize şirketler ile ilgili bildirimlerde bulunun.

Biz 50’şer bin lira vermek yerine şirketlerin büyüklüğüne göre kredi açalım. Kredi geri ödemelerini kendi mal ve hizmetleriyle yaptıralım’ çağrısında bulunduk. Bir yanıt gelmedi. Yani girişimleri, KOBİ’leri dayanıklı kılar ve kuvvetlendirirsek ekonomiyi de güçlendiririz. Bu konuda adım attık, atarız. Biz daha evvel KOBİ AŞ, Kredi Garanti Fonu (KGF) yetkilileri ile görüştük. Malum KGF, kredilere 80 kefil oldu. Biz ‘yüzde 80 olmasın, oranı indirin hatta sorumluluğu paylaşalım’ daveti yaptık. Çünkü biz firmaların ürün ve hizmetlerini satın aldığımız gibi kredi limitleri ile ilgili de çalışmalar yapıyoruz. KGF bizim gibi kurumlarla çalışmalı. Biz şirketleri iyi tanıyor, şirketlerin krediyi nerelerde kullandığını biliyoruz. Krediyi alanları bankalar ve KGF takip ediyor mu? Etmiyor. Ama biz takip ediyoruz, kredinin keyfi kullanımının önüne geçiyoruz. Diyelim ki biz bir firmayı bünyemize aldık, o firmanın yöneticilerine ‘büyüme projeleriniz neler? Kredi miktarınız ve kullanacağınız alanlar ne’ sorularını yöneltiyoruz. Biz bu krediyi barter sistemine dahil edeceğimizi belirtiyoruz. Yöntemlerimiz pek çok firmanın aklına yatıyor. Eminiz bu barter sistemi yaygınlaşırsa 5-10 bin firmaya faydalı olur.”

BARTER BİR PROJEDİR

Barter’in dinamik ticaret yapmada doğru bir proje olduğunu kaydeden Sırrı Şimşek, ’’Biz, bu projeyi hem devlete hem de sanayi ve ticaret odalarına anlatıyoruz. Şükür bir bilinç oluştu. Şu anda pek çok firma barter yapıyor. İnşaat firmalarının tamamı, yayıncıların tamamı barter yapıyor. Firmalar sıkıştığı yerde ürün yahut hizmet satamıyorlar, para bulamıyorlar hemen akıllarına ürettikleri mal ve hizmetler geliyor’’ dedi.

FAİZLE YOL ALINMAZ

‘1997’de ABD’de barter ile ilgili toplantıya katıldım. Orada KOBİ iler ile ilgili birimin olduğunu öğrendim’ diyen Şimşek, KOBİ’lere faizle destek vermenin anlamsız olduğuna vurgu yaparak, yetkililere şöyle seslendi: ’’ Bu birim firmaların bütçelerini alıyor, planlar yapıyor, projeler ortaya koyuyordu. Hedef dayanıklı firmaların ekonomide yerini ve önemini arttırmaktı. Ülkemizde de böyle bir uygulama başlatılmalı. Balık yedirmemek, balık tutmayı öğretmek gerek. Yani şu anda KOBİ’lere teşvik vermenin, faiz oranını 1 puan indirmenin esprisi yok. O vergi afları da nafile. Aksatmadan vergilerini ödeyenlerin günahı ne. Bunlar yerine KOBİ’ler için büyüme stratejileri belirlenmeli, büyüme hedefleri konulmalı.’’