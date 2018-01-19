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Faize dokunmayan Merkez ‘sıkı duruş sürecek’ mesajı verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faizlerde değişikliğe gitmedi.

19 Ocak 2018 Cuma 09:07
Faize dokunmayan Merkez ‘sıkı duruş sürecek’ mesajı verdi

TCMB’den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK’nın, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi.

Duyuruda, kurulun, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 8, Merkez Bankası borçlanma faiz oranının (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25 ve marjinal fonlama oranının (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9,25 seviyesinde sabit tutulduğu belirtildi. Geç Likidite Penceresi (GLP) uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranının yüzde 0 ve borç verme faiz oranının 12,75 düzeyinde sabit tutulduğu kaydedildi.

Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiği belirtilerek, “İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı. Bu çerçevede kurulun, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar verdiği bildirilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

“Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş, kararlılıkla sürdürülecektir.”

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 09:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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