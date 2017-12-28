‘Faiz hayatın her alanından çıkartılmalı’

Yüzde 16’yı aşan faiz oranları üretimi ve yatırımı baltalıyor. Bu durumdan muzdarip olan sanayiciye göre faiz yaşamın her alanından çıkarılmalı, emek ile sermaye ortaklığına dayanan mudarabe, muşareke ve sukuk gibi yatırım yöntemleri tercih edilmeli.

Yüksek faiz oranları haneler gibi fabrikaları ve ticarethaneleri de vuruyor. Yüzde 17’ye dayanan kredi faizlerinden dert yanan sanayiciler ve tüccarlar, bu konuda bir an evvel önlem alınması gerektiği görüşünde.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Cesur, faizin ekonomide onarılmaz yaralar açtığına işaret etti. Cesur, “Kredi faiz oranları yüksek olup üreticilere ve tüccarlara zarar vermektedir. Bu kesimler yatırımlarının yüzde 93’ünü kredi çekerek yapmaktadır ve faiz yükünü omuzlarında hissetmektedirler” dedi.

Cesur, faizin hayatın her alanını olumsuz etkilediğini vurgulayarak “Onun için faizi yaşamımızdan çıkartmamız gerekmektedir. Bugün faiz lobisinin gemide açtığı hasarları görüyoruz. Bu lobi üretmeden, ortaya bir şeyler koymadan paradan para kazanabilmek için siyasi baskılara kadar her türlü argümanları kullanıyor” ifadelerini kullandı.

MUDARABE VE SUKUK GİBİ YÖNTEMLERDEN YARARLANILMALI

Faizin her türlüsünü terk edip helale yönelmenin şart olduğunu dile getiren Cesur, “Biz dernek olarak haklı zenginliği her daim ön planda tutuyoruz. Bu bağlamda emek ile sermaye ortaklığına dayanan mudarabe, muşareke, murabaha, sukuk gibi yöntemler ticari hayatımıza dâhil edebilmeyi esas alıyoruz. Bu yöntemler ile ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor ama yeterli değil. Şu muhakkak ki daha önemli çalışmalar yapılmalı, daha elle tutulur bir şeyler ortaya koyulmalı“ çağrılarını yaptı.

KGF CAN SİMİDİ OLDU

Finansmana erişemeyen firmalara kefalet olarak sunulan Kredi Garanti Fonu’na (KGF) da değinen Cesur, “Fon, küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz için adeta bir can simidi oldu” yorumunu yaptı. Cesur, şöyle devam etti:“İşletmelerin yatırım yapmaları çok önemli ne var ki bankalardan fonu alabilmeleri çok zor. Bankalar öyle şartlar koyuyorlar ki teminatın yanına dahi yaklaşılamıyor. Şükür KGF sayesinde bu zorluklar aşıldı ve bu işletmelerimizde bir rahatlama gördük. Fon büyüme oranlarına haliyle olumlu etkide bulundu. Devletimizin hibeleri ve yardımları ile birlikte teşvik paketleri de buna eklenince ekonomimizde bir canlanma gördük. İnşallah bu dokunuşlar devam eder ve ekonomik anlamda istediğimiz seviyeye ulaşırız.” Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Cesur, istihdamı arttırmak için firmalara yapılan yardımların; verilen teşviklerin yerinde olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliğine kayıtsız kalınamayacağını belirten Cesur, “Biz de üyelerimizi ilave istihdama davet ediyoruz. Sayın Erdoğan’ın şirketlere yaptığı ‘artı 2 istihdam’ çağrısının ise pek yakında ürün vereceği kanaatindeyiz” dedi.

MESLEKİ EĞİTİMLERE ÖNEM VERİLMELİ

Teknik eleman sorununa temas eden Cesur, bu konuda ise şu uyarılarda bulundu: “Ülke olarak genç bir nüfusa sahibiz. Bu durum hem lehimize hem de aleyhimize. Aleyhimize çünkü mesleki yeterlilik sorunu devam ediyor. Türkiye’de iş seçme, iş beğenmeme, alanında uzmanlaşamama gibi konularda sıkıntılar var. Bu konuların detaylı bir şekilde masaya yatırılarak yeni bir strateji ortaya konulması gerekiyor. Bu alanda da biz de ASKON olarak mesleki yeterlilik sertifikası noktasında eğitimler vererek, nitelikli ve donanımlı elemanların yetişmesinde katkıda bulunuyoruz. Bunun gibi çalışmalar muhakkak ve muhakkak arttırılmalı, yaygınlaştırılmalı.“

BÜYÜME DEVAM EDECEK

Sanayiciye göre 2017 olumlu bir havada geçti, 2018 ise ümit veriyor. 2017’nin büyüme ve atılımla anıldığını aktaran ASKON Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Cesur, şu görüşleri paylaştı: “Hamdolsun ülkemiz istikrarlı bir ekonomik yapıda. Bunu son yıllarda yaşamış olduğumuz olağanüstü durumlara karşı verdiğimiz tepkilerde görmüş olduk. Gezi olayları, PKK’nın şehir eylemleri, Suriye, Rusya ve Irak meselesi ile hain darbe girişimine tanık olduk. Bütün bunlara rağmen büyüyen bir Türkiye gördük. Özellikle bu yıl beklentilerin de üzerinde yüzde 11,1’lik bir büyüme rakamına üçüncü çeyrekte ulaştık. Hamdolsun bu rakamlar göğsümüzü kabarttı. Türkiye ekonomik alanda destan yazıyor, güven ortamı geri geliyor. OECD, G20 ve Avrupa Birliği ülkelerinin başaramadığını başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.“

BÜYÜME RAKAMI YUKARILARA TAŞINABİLİR

2018’in 2017’den daha iyi geçeceğini savunan Hasan Ali Cesur, “Yapısal reformlarla büyümede kalitenin yakalanması, dışa bağımlı olduğumuz ürünlerin ülkemizde üretilmesini mümkün kılacak adımların atılması, turizmde yoğunluğun artması, tüketici enflasyonunun yeniden tek haneye indirilmesi ve istihdama yönelik yatırımların teşvik edilmesi ile 2017’de elde ettiğimiz büyüme rakamının 2018’de de korunabileceği veya daha yukarılara taşınabileceğini öngörüyoruz” diye ekledi.