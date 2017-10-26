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Faiz artışlarından yabancılar fayda sağlıyor

Uzmanlar faiz oranlarındaki artışların yerli yatırımcıya hiçbir getirisinin olmadığını bu durumdan en çok yabancı yatırımcıların yararlandığını belirtiyorlar.

26 Ekim 2017 Perşembe 09:53
Faiz artışlarından yabancılar fayda sağlıyor

Dünyada ve özellikle Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler Türkiye’nin dış politikasını ve buna bağlı olarak da ekonomisini etkiliyor. Ocak 2017’de dolar en son 3.94’e çıktıktan sonra yavaş yavaş 3.39’a kadar inmişti. Özellikle son yaşanan gelişmelerle birlikte dolar yine 3.76’nın üzerine çıktı.

Bu yılın ilk çeyreğinde enflasyon oranı yüksek olduğu için, 2018’in ilk üç ayında enflasyonda ciddi bir düşüş olacağı tahmin ediliyor. Döviz kurundaki artışın Türkiye’deki enflasyon üzerinde etkisi fazla oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yüksek enflasyona rağmen uzun süredir ortalama fonlama maliyetini yüzde 12-12,25 dolaylarında tutuyor. Uzmanlar çekirdek enflasyonun yüksekliğine bakılarak Merkez Bankası’nın para politikasının yeteri kadar sıkı olmadığını belirtiyorlar. Bu noktada Merkez Bankası’nın faiz artışı yapmasının nedeni büyümeyi desteklemesi olarak görülüyor.

Enflasyonda yaşanması tahmin edilen düşüş gerçekleşse bile Merkez Bankası'nın ortalama fonlama maliyetini önümüzdeki altı ayda 200 baz puan civarında (yüzde 2) düşüreceği öngörülüyor. Bu azalmanın kredi faizlerine etkisi ise tahminlere göre çok az olacak.

Uzmanlar Türkiye’deki yürütülen para politikalarının ekonomi üzerindeki etkisinin uzun süreler alabileceğini ve bu doğrultuda 2018’de para politikasından büyük beklentiler içine şimdiden girilmemesi gerektiğini düşünüyorlar. Buna göre hükümetin açıkladığı vergi artışlarına rağmen, 2018’de büyüme tarafında maliye politikası önemli bir rol oynayacak. Faizlerin yerli yatırımcıya hiçbir getirisinin bulunmadığının altını çizen uzmanlar faiz artışlarından en çok yabancı spekülatörlerin fayda sağladığını belirtiyorlar.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 09:53
  1. faiz
  2. Merkez Bankası
  3. Enflasyon
  4. türkiye
  5. para politikaları
  • ÖmerÖmer1 sa önce
    Bir gece ansızın sıfırlayın. Hadi yiğit yokmu
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Nasıl yerliye yaramıyor yahu? Faizle ben kiradan fazla para kazanıyorum. Her ay 3000tl bedavadan para, neden çalışayım?
  • KocasolakKocasolak2 sa önce
    Faiz enflasyonun üreticisidir ancak Türkiye düşmanları ve faiz lobileri enflasyonu döbiz kurları üretiyor diye yansıtıyor. Ellerindeki imkanlarla dövize enflasyon üreten bir rol verip yazdıkları senaryoyu çrkiyorlar,döviz bu senaryoda faizin rolünde enflasyonu büyüten rolünü oynuyor. Dik durup dövizin halk arasındaki kullanımını sonlandırmak, ihaleleri tl ile yapmak, şayet dövizli ihale mecburi ise bunu SESSİZ yapmak, dövizin pisikolojik gücünü yok etmek olacaktır.
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