Fahri Tatan Sakaryaspor'a transfer oldu

3. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması da giyen Fahri Tatan'ı kadrosuna kattı.
Teknik direktörlüğünü Tuncay Şanlı'nın yaptığı Sakaryaspor, Coşkun Yılmaz ve Fatih Özçelik'in yanı sıra Tuncay Şanlı'nın Fenerbahçe'de oynadığı 2002-03 döneminden takım arkadaşı olan 33 yaşındaki Fahri Tatan'ı da transfer etti.
Sakaryaspor 3. lig 3. grupta 17 maçta topladığı 32 puanla 3. sırada yer alıyor.
3. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması da giyen Fahri Tatan'ı kadrosuna kattı.