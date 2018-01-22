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“Fahreddin Paşa Camii ibadete açıldı”

Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle yapımına 4 yıl önce başlananve adını “Medine Kahramanı” olarak bilinen Fahreddin Paşa’dan alan cami ibadete açıldı. Altında 40 araçlık otopark bulunan Fahreddin Paşa Camii’nde 1700 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

22 Ocak 2018 Pazartesi 21:47
“Fahreddin Paşa Camii ibadete açıldı”

Bağcılar Belediyesi ile Güneşli İlim Hizmet Cami ve Kuran Kursu Yaptırma Yaşatma ve Dayanışma Derneği tarafından Güneşli Mahallesi’nde yapımına 4 yıl önce başlanan caminin inşaatı tamamlandı. Camiye askeri başarısıyla Medine’ye sahip çıkarak büyük bir destan yazan ve “Medine Kahramanı” olarak tarihe geçen Fahreddin Paşa’nın ismi verildi.

“Cuma namazı kılınarak ibadete açıldı”

Fahreddin Paşa Cami, İlçe Müftüsü Musa Uzun’un kıldırdığı Cuma namazıyla ibadete açıldı. Namaz çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu. Caminin açılışına İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

“Aynı anda 1700 kişi ibadet edebilecek”

Güneşli Mahallesi’nde toplam 3 bin 645 metrekarelik alana yapılan Fahreddin Paşa Camii, bodrum katı ile birlikte 3 kattan oluşuyor. Camide aynı anda 1700 kişi ibadet edebilecek. Caminin altında ise 40 araçlık bir otopark bulunuyor.-

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 21:47
  1. Bağcılar Belediyesi
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