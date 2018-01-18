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Facia! Diri diri yandılar

Kazakistan'ın kuzeybatısındaki Aktöbe bölgesinde, seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 52 kişi yanarak hayatını kaybetti.

18 Ocak 2018 Perşembe 18:59
Facia! Diri diri yandılar

Kazakistan'ın kuzeybatı bölgesindeki Aktöbe'de bir yolcu otobüsü hareket halindeyken yandı. İlk belirlemelere göre kazada 52 yolcu feci bir şekilde yanarak can verdi.

SEYİR HALİNDEYKEN YANGIN ÇIKTI

Kazakistan İçişleri Bakanlığı Olağanüstü Durumlar Komitesi Temsilcisi Ruslan İmankulov, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeki yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktığını belirtti.

57 KİŞİDEN 52'Sİ YANARAK ÖLDÜ

İmankulov, "Otobüste 55 yolcu ve 2 şoför bulunuyordu. 5 yolcu yaralı kurtarıldı. Diğerleri yaşamını yitirdi." dedi.

HEPSİ ÖZBEKİSTAN VATANDAŞI

Kazinform haber ajansı, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildiğini, yolcuların hepsininÖzbekistan vatandaşı olduğunu duyurdu.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 18:59
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