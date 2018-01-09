Faceebook'tan yeni karar... O uygulama kapatılıyor...

2015 yılının ağustos ayında duyurulan M, Facebook kullanıcılarının Messenger üzerinden sorduğu sorulara yanıt verebilen bir yapay zeka ürünüydü. Kullanıcılar M üzerinden hediye, kitap önerileri alabiliyor; yemek rezervasyonları yaptırabiliyordu.

Aradan geçen üç yılda beta sürecinden çıkamayan proje, 19 Ocak tarihinde rafa kaldırılacak.

M, 1,37 milyar aktif kullanıcısı olan Facebook'un yalnızca birkaç bin kullanıcısına açılmıştı ve testleri bu şekilde sürdürülüyordu. Görünüşe göre testlerden elde edilen sonuçlar şirketi tatmin etmeyi başaramadı.

Facebook, M'i rafa kaldırsa da onun bir özelliğini tutacak. Ürünün tavsiye özelliği Messenger'da kullanılmaya devam edecek. Örneğin, Messenger kullanıcıları bir buluşma planladıklarında bu özellik devreye girerek buluşmanın takvime eklenmesini önermeye devam edecek.