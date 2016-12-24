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Facebook'tan Yakın Arkadaşlar yeniliği

Facebook, Yakın Arkadaşlar özelliğini yeniliyor.

Facebook'tan Yakın Arkadaşlar yeniliği
Eklenme: 24 Aralık 2016, 23:34
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Facebook, değişiklikler yapmaya devam ediyor. Techcrunch'ın fark etmiş olduğu Yakın Arkadaşlar özelliği, arkadaşlarınızın nerede olduğunu görmenizi sağlıyor. En önemlisi, arkadaşlarınızın nerede olduklarını tam olarak harita üzerinde saptayarak size bildiren hassas izleme özelliğini ortadan kaldırdı. Artık arkadaşlarınızı, bir liste halinde nerde olduklarını görebilirsiniz.

Facebook

Orijinal özellik kolaylaştırırken, birisinin gelişimini kontrol etmek veya size ne zaman varacağını söylemek gibi özelliklerde bulunuyor. Ancak, kapatmayı unutursanız gizliliğiniz ortadan kalkacak ve diğer kişiler de nerede olduğunuzu bilecektir.

 

Facebook’ta yeni dönem

 

Facebook, önümüzdeki haftalarda gizliliğin korunması için sadece yaklaşık mesafe gösterecek ve harita üzerindeki tüm konumların tespitini ortadan kaldıracak.

 

(Teknolojioku)

 
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