Facebook'tan Yakın Arkadaşlar yeniliği

Facebook, değişiklikler yapmaya devam ediyor. Techcrunch'ın fark etmiş olduğu Yakın Arkadaşlar özelliği, arkadaşlarınızın nerede olduğunu görmenizi sağlıyor. En önemlisi, arkadaşlarınızın nerede olduklarını tam olarak harita üzerinde saptayarak size bildiren hassas izleme özelliğini ortadan kaldırdı. Artık arkadaşlarınızı, bir liste halinde nerde olduklarını görebilirsiniz.

Orijinal özellik kolaylaştırırken, birisinin gelişimini kontrol etmek veya size ne zaman varacağını söylemek gibi özelliklerde bulunuyor. Ancak, kapatmayı unutursanız gizliliğiniz ortadan kalkacak ve diğer kişiler de nerede olduğunuzu bilecektir.

Facebook’ta yeni dönem

Facebook, önümüzdeki haftalarda gizliliğin korunması için sadece yaklaşık mesafe gösterecek ve harita üzerindeki tüm konumların tespitini ortadan kaldıracak.

(Teknolojioku)