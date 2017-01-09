Facebook'tan skandal karar! Hesaplarını kapattılar

Hamas, Facebook'un harekete ait ve yakın 120'den fazla hesabı kapatmasına tepki gösterdi.

Facebook'tan skandal karar! Hesaplarını kapattılar
Eklenme: 09 Ocak 2017, 19:46
Bu haber 4.531 kez okundu

Hamas, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un harekete ait hesaplarını kapatmasını kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Facebook yönetiminin harekete ait ve yakın onlarca hesabı kapattığı ifade edildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÇAĞRISI

Facebook'un bu uygulamasının öncekilerden daha geniş kapsamlı olduğu belirtilen açıklamada, harekete ait ve yakın 90'ı aşkın hesap ile 30 kişisel hesabın kapatıldığı aktarıldı.

 

Facebook'taki "yarın teslim tarihi" mesajı doğru mu?

 

Sosyal paylaşım sitesi Facebook ile İsrail politikalarının benzer bir tutum benimsediği kaydedilen açıklamada, Facebook'a "herkese ifade özgürlüğü verilmesi" gibi ilkelerine bağlı kalma ve sayfaları yeniden açma çağrısı yapıldı.


AA
 
EtiketlerHamasbilimteknolojiTeknoloji haberleriEn son teknolojison teknoloji2016 teknoloji2016 teknoloji haberlerimicrosoftgoogleappleyandexyahoobingsamsungwhatsappfacebookinstagramtwitterpokemoniphonesonylinuxsosyal medyamobil uygulamalartabletinternetmobil oyun
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.