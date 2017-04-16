Facebook’tan ilginç referandum eklentisi!

Teknloji devi Facebook, Türkiye için kritik günlerden biri olarak görülen 16 Nisan referandumu için sayfasına hatırlatma butonu ekledi.

Facebook’tan ilginç referandum eklentisi!
Eklenme: 16 Nisan 2017, 14:47

Referandumda oy kullananlar, bu eklenti sayesinde takipçileriyle paylaşabiliyor. Bugün Facebook’u açanlar, ekranın üst kısmında sürpriz bir eklentiyle karşılaştı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özel günleri ve acil durumları es geçmeyen Facebook, hatırlatma maksadıyla ‘Referandum bugün’ başlığı altında paylaşma butonu ekledi.

Eklentide iki buton bulunuyor: ‘Oy veriyorum’ ve ‘Daha fazla bilgi’. Daha fazla bilgiye tıklandığında doğrudan YSK’nın referandum seçmen bilgi ekranına aktarılıyor ve hala oy kullanacağı yeri bilmeyenler, buradan kimlik bilgileriyle sandık bilgisini öğrenebiliyor.

Oy veriyorum seçeneğine tıklandığında ise oy verdiğiniz okulun konumunu ekleyerek, oy kullandığınızı takipçilerinizle paylaşabiliyorsunuz.

 
EtiketlerFacebookyskTEKNOLOJİ Haberleri
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Mehmet YILMAZ

Ben sanane dedim kapattım.

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