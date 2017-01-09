Facebook’ta “Yarın teslim tarihi” paylaşımı gerçek mi?

çığ gibi büyüyor. Kullanıcılar tarafından paylaşılan metinde Facebook'un kişisel hakları ihlal edeceği açıklanıyor. Kullanıcılar ise söz konusu metni gönderi olarak paylaşıyorlar. Peki Facebook'ta paylaşılan “Yarın teslim tarihi" adlı paylaşım nedir?



Öncelikle metnin tamamen uydurma olduğunu belirtelim ve söz konusu sayfanın tamamen etkileşimini arttırmak için yapıldığını hatırlatalım. İşte o söz konusu metin.



"Yarın teslim tarihi…!!!!!!!

Paylaştığımız her şey, yarın herkese açık olacakmış. Silinmiş veya izinsiz olan mesajlar bile. Sadece bir bitti ve önlem almak her zaman için tercih edilir.. Kanal 13 Facebook'ta gizlilik konusunda konuşmuşlar. (Facebook'u veya Facebook'a fotoğraf, bilgi, mesaj ve gönderiler, hem geçmiş hemde gelecekte kullanmak için facebook izni ile herhangi bir tarafa izin vermem..) Bu ifade ile Facebook 'a, bu profili ve /veya içeriği doğrultusunda bana karşı herhangi bir eylem alabilmesi kesinlikle yasaktır.. Gizlilik ihlali ve yasası, yasalar tarafından ceza (1_308_1_1_103 308_103 ve Roma tüzüğü…) Not ;Facebook artık kamu taraf.. Tüm üyelerin bu şekilde bir not göndermesi gerekiyor.. İsterseniz bu sürümü kopyalayıp koyun.. Böyle bir ifadeyi en az bir kez yayınla, Teknik olarak fotoğraflar kullanımı ve profil devletle ilgili bilgi içinde.. Paylaş kopyala ama kendi adınız olsun…. Güvenliğiniz için..ÇOK ÖNEMLİDİR… AVUKATLAR KOPYALAYIP YAPIŞTIRMAKTA FAYDA GÖRÜYOR.

RESMİLEŞMİŞ ÇÜNKÜ!!!

T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 16.02.2016 tarih ve 69471265-010-06/1955 sayılı Milli Güvenliği tehdit eden örgüt ve yapılarla irtibatlı kamu çalışanları hakkındaki Genelge (2016/4) Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Ayrıca MİT Müsteşarlığı Sosyal Ağ Bildirgesi doğrultusunda, Facebook'un güvenlik açığından ötürü hesabım üzerinde bulunan tüm verilerimin

(IP, fotoğraflarım, paylaşımlarım vs.) çarpıtma yolu ve yasa dışı bir şekilde sahte kişilerce kullanılmasından ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili, Türk Ceza Kanunu maddeleri gereğince; Facebook sorumludur.

Bu hesabımdan başka bir hesabım olmadığını bildirir ve gereğinin buna göre yapılmasını tarafınıza arz ederim.

NOT: PAYLAŞMAYIN DUVARINIZA YAPIŞTIRIN."





Metin tamamen sahte



Mesajda belirtilen “Jandarma Genel Komutanlığı Bilişim Suçları Sosyal Ağ Bildirgesi" adlı böyle bir bildirge yoktur.





Sahte mesajlar neden yayılıyor?



Bu kez karşımıza çıkan metin, "paylaştığımız her şey yarın herkese açık olacakmış" şeklinde başlıyor. Sahte mesajlar, insanların hassas olduğu konuları baz alarak önemli bir kitleyi etkisi altına alabiliyor. Peki ama bu tarz paylaşımların asıl sebebi nedir?



Bu tarz paylaşımlar genellikle yeni bir Facebook sayfası oluşturmak, mevcut kitlesini büyütmek, sayfalardaki etkileşimi artırmak amaçlı yapılıyor.



Kullanıcılar ne yapabilir?



Kullanıcıların sahte mesajlara karşı alacağı birkaç önlem var. Bunlardan ilki bu tarz gönderilerin yayıldığı sayfalarla bağlantıyı kesmek; yani beğeniyi kaldırmak.Bunun dışında gönderileri şikayet etmek ve sayfayı şikayet etmek de önemli maddeler.