Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor

Geçtiğimiz günlerde 2 milyar kullanıcıya ulaşan sosyal medya devi Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, Facebook'a giremediklerini ve bağlantı sorunu yaşadıklarını bildiriyor.

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı, Facebook'a erişimde sıkıntı yaşıyor. Sosyal medya kullanıcıları, Facebook'a erişim sorunu yaşandığını Twitter üzerinden duyurdu.

BTK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

BTK Başkan Dr. Ömer Fatih Sayan, Facebook'ta yaşanan erişim sorunuyla ilgili resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Sayan, yaptığı açıklamada "Facebook ile ilgili erişim sıkıntısının global düzeyde teknik bir sıkıntıdan kaynaklandığı ve birçok ülkenin durumdan etkilendiği raporlandı." ifadelerini kullandı.