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Facebook yaptı! Temmuzda satışa çıkıyor

Teknoloji endüstrisinden kaynaklara göre, Facebook temmuz ayında satışa sunacağı Aloha ve Fiona kod isimli cihazlarıyla akıllı hoparlör sektörüne giriş yapıyor

15 Şubat 2018 Perşembe 10:28
Facebook yaptı! Temmuzda satışa çıkıyor

DigiTimes’ın haberine göre, Facebook Aloha ve Fiona kod isimli akıllı hoparlörleriyle teknoloji devlerine rakip olmaya hazırlanıyor. Amazon’un Alexa’sına rakip olarak geliştirilen akıllı hoparlörlerden bir tanesinin 15 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip olacağı belirtildi.

Facebook’un bu alana gireceğine dair daha önce de birçok haber ortaya çıkmıştı. Örneğin geçtiğimiz yılın ağustos ayında Bloomberg konuyla ilgili bir haber yapmış ve Facebook’un iki farklı akıllı hoparlörü yaz aylarında satışa sunacağını belirtmişti.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in akıllı ev teknolojilerine karşı kişisel bir ilgi duyduğu biliniyor. Zuckerberg, evini otomasyona bağlayan Jarvis isimli bir dijital asistan programlamıştı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 10:28
  1. Facebook
  2. akıllı hoparlör
  3. TEKNOLOJİ Haberleri

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