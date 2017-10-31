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Facebook ve Twitter ‘Rusya kanıtlarını' sundu

Facebook ve Twitter'ın ABD'li vekillere sunduğu delillerde, ABD başkanlık seçimleriyle ilgili ‘Rusya bağlantılı paylaşımların' %1'in altında kaldığı görüldü.

31 Ekim 2017 Salı 11:34
Facebook ve Twitter ‘Rusya kanıtlarını' sundu

Facebook ve Twitter, ABD seçimlerine dair ‘Rusya bağlantılı paylaşımlarla' ilgili kanıtlarını ABD'li vekillere sundu.

Buna göre paylaşım sayısının, ABD başkanlık seçimleriyle ilgili yapılan tüm paylaşımların arasında yüzde 1'in altında bir orana sahip olduğu belirtildi.

Facebook'un verdiği ifadede, 2 yıl içinde ‘Rusya bağlantılı hesapların' ABD seçimleriyle ilgili yaklaşık 80.000 paylaşımda bulunduğu öne sürüldü.

Bu sayı, Facebook'un akışında yaklaşık yüzde 0.004'lük bir orana denk geliyor. Facebook Danışmanı Colin Stretch'e göre ise bu paylaşımlar, sosyal ağın ‘bir topluluk inşa etme görevine karşı yeni bir tehdit' oluşturuyor.

Paylaşımların ‘sahte hesaplar' tarafından yapıldığını söyleyen Stretch, bunun ‘kabul edilemez' olduğunu ifade etti. ​Twitter'ın sunduğu delillere göre ise ‘Rus faaliyeti' içeren 2.752 hesabın takip edildiği ve bunlardan 1.4 milyon tweet atıldığı belirtildi.

Söz konusu tweetler, Twitter'da seçimle ilgili yapılan toplam paylaşımın yüzde 0.74'üne eş değer. Twitter, geçen hafta yaptığı açıklamada, Russia Today (RT) ve Sputnik'in sahip olduğu tüm hesaplardan gelen reklamları engelleme kararı aldığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 11:34
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. ABD
  4. RUSYA
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