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Facebook rekor kırdı

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağı Facebook, 2 milyar kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:15
Facebook rekor kırdı

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağı Facebook, 2 milyar kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Facebook’un Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) Mark Zuckerberg, şahsi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Bu sabah itibariyle, Facebook camiası resmi olarak 2 milyar insana ulaştı. Dünya iletişiminde ilerleme sağlıyoruz. Haydi şimdi tüm dünyayı birbirine yakınlaştıralım. Bu yolculukta sizinle olmak büyük onur.” ifadelerini kullandı.

Şirketten ayrıca yapılan yazılı açıklamada ise her gün ortalama 800 milyon kişinin Facebook’ta "beğendi" ve 175 milyon kişinin ise "sevdi" tuşlarını tıkladığı bilgisine yer verildi.

Yaklaşık 13 yıl önce kurulan ve 5 yıl önce 1 milyar kullanıcıya ulaşan Facebook’un bu sayıyı kısa sürede ikiye katlaması, sosyal medya için bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.

Muhabir: Gülbin Yıldırım

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:15
  1. Facebook
  2. Mark Zuckerberg
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