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Facebook otomatik paylaşımlar mı yapıyor?

Facebook'un iki adımlı doğrulama sistemini kullanıcı profillerinde otomatik paylaşımlar yapmak için kullandığı, Twitter ve Instagram'ın da benzer uygulamalara başvurduğu iddia edildi.

15 Şubat 2018 Perşembe 12:19
Facebook otomatik paylaşımlar mı yapıyor?

Facebook’un iki adımlı doğrulama (iki aşamalı giriş) sistemi, uzun süredir fark edilmeyen bir özelliği nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Gabriel Lewis isimli bir yazılım mühendisi, Facebook’un doğrulama sistemi için aldığı telefon numarasını kullanıcılara istenmeyen mesajlar göndermek için kullandığını fark etti.

Günümüzün en popüler dijital servislerinde kullanılan iki adımlı doğrulama sistemleri, kullanıcının hesabına giriş yapması için telefonuna gönderilen kodlara dayanıyor ve bu sayede kullanıcı hesapları izinsiz girişlere karşı korunuyor. Ancak Facebook’un hesabını güvende tutmak isteyen kullanıcılara ayrıca Facebook’taki arkadaşlarının paylaştıkları yeni gönderilerin SMS üzerinden bildirdiği ortaya çıktı. Kullanıcıların bu SMS’lere verdikleri yanıtların ise doğrudan Facebook profillerinde paylaşıldığı anlaşıldı.

Gabriel Lewis’in Twitter profilinden yayınladığı bu bulgular, benzer olaylar yaşayan birçok kullanıcının ortaya çıkmasını sağladı. Birçok Twitter, Facebook ve Instagram kullanıcısı, iki aşamalı doğrulama için verdikleri telefon numaralarının sosyal ağlar tarafından istenmeyen mesajlar göndermek amacıyla kullanıldığını iddia etti. Lewis ayrıca, Facebook'tan SMS'le bildirim almak gibi bir seçeneği aktif etmediğinin de altnızı çizdi.

 

 

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 12:19
  1. Lewis
  2. Facebook
  3. SMS

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