Facebook bizi gerçekten dinliyor mu?

Facebook gibi sosyal medya devi markalar komplo teorileri oldukça fazla ortaya atılıyor. Son zamanlarda en çok ön plana çıkan teori ise mikrofon güvenliği olmuştu. Facebook Messenger’dan dolayı mikrofon izni verdiğimiz Facebook, aslında bu özelliği çok farklı amaçlar için kullanıyordu.

2016 yılının Yaz aylarında popüler hale gelen dedikoduya göre akıllı telefonunuzun mikrofonu sürekli olarak sizi dinliyor. Bu noktada belli anahtar kelimeleri seçiyor ve sizin Facebook ayarlarınıza kaydediyor. Bir sonraki Facebook kullanışınızda size gösterilen reklamlar da seçilen anahtar kelimelere göre oluyor.

Bu teorinin prensibi halen tartışılırken, Facebook çalışanlarına sosyal medya tarafında baskılar ve suçlamalar da devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde atılan bir tweet’e cevap olarak, Facebook reklam satış bölümünden sorumlu olan kişi Rob Goldman cevap vermeyi tercih etti. Reklamlar için asla mikrofon kullanılmadığını ve bunun tamamen yanlış bir bilgi olduğunu belirtti. Ayrıca süregelen yorumlarda, Instagram‘da da böyle bir sistem kullanılmadığını açıkladı.