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Facebook Messenger’a reklam geliyor

Facebook'un anlık mesajlaşma uygulaması Messenger'da artık sponsorlu içerikler görünecek. Facebook'tan sonra Messenger'da da reklam uygulamasına geçen şirket, bu özelliği önümüzdeki ay devreye alacak.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:35
Facebook Messenger’a reklam geliyor

Bildiğimiz üzere sosyal medya platformları, popüler hale geldikten bir süre sonra reklam alarak para kazanma yoluna gidiyor. Facebook, Twitter, Instagram gibi milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal ağlarda bu uygulamayı gördük.

Fakat anlaşılan o ki Facebook’un aldığı mevcut reklamlar yeterli gelmiyor. Zira artık Messenger’da da yakın zamanda reklam görmeye başlayacağız. Aylık aktif kullanıcı sayısının 1,2 milyarı aştığı duyurulan Facebook Messenger’da artık reklamlar yer alacak.

Bir süredir Avustralya ve Tayland’da test edilen reklam özelliği, önümüzdeki ay itibarıyla tüm kullanıcılar için aktif duruma getirilecek. Böylece sponsorlu içerikler herkes tarafından görüntülenecek. Böylece reklam verenler, Messenger ile de kullanıcılara ulaşabilecek.

 

Messenger ürün şefi Stan Chudnovski, konuyla alakalı şu açıklamada bulundu:

  • “Reklamlar sayesinde milyar dolarlar kazanan ve bu sayede ayakta duran şirketler olarak reklam uygulamalarını sürdürmek konusunda en ufak bir tereddüdümüz yok. Şu anda şirket olarak reklamlardan kar elde ediyoruz. Kullanıcıların hoşuna gitmeyebilir ancak reklamlardan vazgeçeceğimizi kimse ummasın.”
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:35
  1. Facebook
  2. Avustralya
  3. Twitter
  4. Tayland
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