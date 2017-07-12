Facebook Messenger’a reklam geliyor

Bildiğimiz üzere sosyal medya platformları, popüler hale geldikten bir süre sonra reklam alarak para kazanma yoluna gidiyor. Facebook, Twitter, Instagram gibi milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal ağlarda bu uygulamayı gördük.

Fakat anlaşılan o ki Facebook’un aldığı mevcut reklamlar yeterli gelmiyor. Zira artık Messenger’da da yakın zamanda reklam görmeye başlayacağız. Aylık aktif kullanıcı sayısının 1,2 milyarı aştığı duyurulan Facebook Messenger’da artık reklamlar yer alacak.

Bir süredir Avustralya ve Tayland’da test edilen reklam özelliği, önümüzdeki ay itibarıyla tüm kullanıcılar için aktif duruma getirilecek. Böylece sponsorlu içerikler herkes tarafından görüntülenecek. Böylece reklam verenler, Messenger ile de kullanıcılara ulaşabilecek.

Messenger ürün şefi Stan Chudnovski, konuyla alakalı şu açıklamada bulundu: