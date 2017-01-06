"Facebook kurucusu ABD Başkanlığı’na hazırlanıyor" iddiası

Bu yıl ki ABD seçimleri öncesinde halkla birebir temasa geçen ve seçimlerde etkin olduğu öne sürülen Facebook kurucusu Zuckerberg’in önümüzdeki dönem seçimlerinde aday olacağı iddiaları medyada yer alıyor.

"Facebook kurucusu ABD Başkanlığı’na hazırlanıyor" iddiası
Eklenme: 06 Ocak 2017, 16:00
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2016 Kasım ayındaki ABD seçimlerinde en çok tartışılan konu, Facebook’un başkanlık seçimlerini manüple edip etmediği oldu. Facebook'unkurucusu Mark Zuckerberg’ün önümüzdeki dönemlerde yapılacak seçimlerde aday olma ihtimali güçlenmiş görünüyor. Genç sosyal medya patronunun 2017’yi ABD’deki tüm eyaletleri dolaşarak, ABD halkı ile kişisel olarak temas kurma yılı olarak ilan etmesi de gözlerden kaçmadı.

Artık herkes Zuckerberg’in önümüzdeki 1-2 seçim dönemi içinde başkan adayı olarak ortaya çıkabileceğini dile getiriyor. Kanada Başbakanı’nın da genç yaşta seçilmesi ve büyük ilgi görmesi, Zuckberg’ün Demokrat parti içinden aday gösterilme ihtimalini güçlendiriyor.

 
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