"Facebook kurucusu ABD Başkanlığı’na hazırlanıyor" iddiası

Bu haber 495 kez okundu

2016 Kasım ayındaki ABD seçimlerinde en çok tartışılan konu, Facebook’un başkanlık seçimlerini manüple edip etmediği oldu. Facebook'unkurucusu Mark Zuckerberg’ün önümüzdeki dönemlerde yapılacak seçimlerde aday olma ihtimali güçlenmiş görünüyor. Genç sosyal medya patronunun 2017’yi ABD’deki tüm eyaletleri dolaşarak, ABD halkı ile kişisel olarak temas kurma yılı olarak ilan etmesi de gözlerden kaçmadı.

Artık herkes Zuckerberg’in önümüzdeki 1-2 seçim dönemi içinde başkan adayı olarak ortaya çıkabileceğini dile getiriyor. Kanada Başbakanı’nın da genç yaşta seçilmesi ve büyük ilgi görmesi, Zuckberg’ün Demokrat parti içinden aday gösterilme ihtimalini güçlendiriyor.