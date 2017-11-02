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Facebook kârını yüzde 79 arttırdı

Facebook, New York borsasının kapanmasından sonra bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

02 Kasım 2017 Perşembe 14:55
Facebook kârını yüzde 79 arttırdı

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde 4,7 milyar dolara ulaşarak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 79 artış kaydettiği belirtildi. Şirket, 2016'nın temmuz-eylül döneminde 2,63 milyar dolar net kar elde etmişti.

AYLIK KULLANICI SAYISI 2 MİLYARIN ÜZERİNDE

Açıklamada, Eylül 2017 itibarıyla Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısının 1,37 milyar olduğu ve bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdiği bildirildi.

Ayrıca, 30 Eylül itibarıyla Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısının 2,07 milyara ulaştığının kaydedildiği açıklamada, bu sayının yıldan yıla yüzde 16 yükseldiği bilgisine yer verildi.

ŞİRKET HİSSELERİNE YANSIMALAR BORSANIN AÇILMASIYLA GELECEK

Facebook'un olumlu gelen bilançosunun ardından, şirketin hisseleri New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde yüzde 1,9 değer kazanarak 186,10 dolara kadar yükseldi.

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen bilanço rakamlarının şirketin hisselerine asıl yansımasının yarın sabah New York borsasının açılmasıyla geleceğine dikkati çekti.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 14:55
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