Facebook İslam ile mücadele edecekmiş...

Yapılan açıklamada, dev sosyal ağ temsilcileri Perşembe günü Europol Lahey kent merkezinde düzenlenen toplantıda propaganda sayfalarını engelleme konusunu görüştü.

Europol’den yapılan açıklamada, İngiltere, Fransa ve Belçika’daki Instagram yetkilileri ve polis tarafından her iki platformda da “Cihat yanlısı paylaşımlarının içeriğinin tespit edilmesi ve hızlı bir şekilde kaldırılmasını güvence altına almayı” amaçlayan toplantı yapıldığı belirtildi.

Europol İnternet Yönlendirme Birimi başkanı Vincent Semestre, AFP’ye verdiği demeçte, “İnternetteki propagandaya erişimi azaltmak konusunda Avrupa polis teşkilatı ve Facebook son iki yıldır birlikte çalışıyor’ dedi.

Amacın bir kısmı, yeni eğilimlerle başa çıkmanın yollarını ve “bu türden istismarlara karşı nasıl savunulacaklarını” bulmaktı.

Facebook, platformlarında bu tür paylaşımların yer bulamayacağını taahhüt etti.

Semestre, bu yayınların yüzde 99’u belirlendi ve durduruldu; “gerçekten propagandacıların Facebook’un hazırladığı bu önlemlerin etrafında nasıl hareket ettiğini araştırıyoruz” dedi.

Irak ve Suriye’de zayıflayan DEAŞ’in dijital varlığının da küçüldüğü belirtildi.

“Eğer bir pdf’de 10 video ve altı resim parçası koyarsanız, dünyadaki hiçbir makinesinin daha önce hiç görmediği yeni bir içerik oluşturmuş olursunuz” dedi.

Görüşmelerde ayrıca Europol, “soruşturma başlatmak” için olası delil bulma konusunda yardım etmeyi vaad etti.