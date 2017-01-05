Facebook fotoğraflarınızı gizlice etiketliyor

Sosyal medya üzerinde en çok yapılan paylaşımlardan biri de fotoğraf paylaşımı. Günün herhangi bir anında fotoğrafını çeken kullanıcı hemen sosyal medyaya yüklüyor. Facebook fotoğrafları tanımlama konusunda oldukça başarılı iş yapıyor. Fakat Facebook'un fotoğrafları ne şekilde algıladığını görmek ise çok kolay.



Facebook, mecraya yüklenen fotoğraflara otomatik olarak etiket atıyor. Bu etiketler kullanıcılar tarafından normal şartlarda görülmüyor. Fakat internet tarayıcısında fotoğrafa sağ tıklayıp, Inspect Element seçeneğiyle (veya incele seçeneğiyle) kodların arasında fotoğraf etiketlerini görebiliyorsunuz. Kodlar kontrol edildiğinde fotoğraf hakkında fotoğraftaki insan sayısı, ayırt edici fiziksel özellikleri, ne yaptıkları ve hatta yüz ifadeleri bile net bir şekilde tanımlanıyor.



Bunu örnek olarak Yeni Şafak gazetesi resmi Facebook sayfasında yer alan kapak fotoğrafı ile denediğimizde kaynak kodları arasında “görüntülenen içerik: yazı” şeklinde bir etiket geliyor. Bunun dışında Erciyes dağının olduğu bir fotoğrafa da benzer işlemi yaptığınızda “Görüntünün olası içeriği: gökyüzü, doğa ve açık hava” etiketlerine rastlıyoruz. Kalabalık bir grubun olduğu fotoğraflarda ise “Görüntünün olası içeriği: 8 kişi, gülümseyen insanlar” etiketlerine yer veren Facebook, görüntü tanıma sistemi sayesinde kullanıcıların paylaşmadığı bilgilere de erişebiliyor.





Facebook'un bu etiket sistemi her ne kadar fotoğrafları tanımak için kullansa da daha şimdiden ciddi endişelerin oluşmasına neden olduğunu belirtelim.