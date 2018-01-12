Facebook büyük bir değişime gidiyor

Yeni güncellemeyle arkadaşların gönderileri, genel içeriklere göre öncelik kazanacak ve bir konuşmayı tetikleyen gönderilere öncelik verilecek.

Facebook yeni güncelleme ile insanlara önemsedikleri kişilerle daha fazla etkileşim fırsatı sunabilmek için haber Kaynağı sıralamasında değişiklikler yapıyor.

Bu yeni güncelleme ile Facebook, insanların arkadaşlarıyla paylaşmak isteyeceği gönderileri tahmin edip akışın daha üst sıralarında konumlandıracak. Bunun yanı sıra Haber Kaynağı değerleri ile uyumlu olarak insanların Facebook üzerinde geçirdikleri zamanı anlamlı kılmak adına aile ve arkadaşların gönderileri, genel içeriklere göre öncelik kazanacak.

Zuckerberg bu tür içerikler yerine, ön sayfada daha fazla, "aile ve arkadaş kaynaklı" içerik ve paylaşımların görüneceğini söyledi.

Konu ile ilgili Facebook sayfasından bir paylaşımda bulunan Zuckerberg şunları söyledi: "Kullanıcılardan, genel içeriklerin yani reklam, haber ve tanıtımların, haber kaynağı sayfasındaki özel paylaşımları görünmez yaptığı yönünde bildirimler aldık. Verdiğimiz hizmetin yalnızca eğlence amaçlı olmaması aynı zamanda insanların mutluluğuna odaklı olmasının sorumluluğunu hissediyoruz. Pasif bir şekilde makale okumak ya da video izlemek, her ne kadar aydınlatıcı ve eğlendirici olsalar da, kişi için iyi olmayabilir. Bu nedenle Facebook'u nasıl kurguladığımız konusunda önemli bir değişikliğe gidiyoruz"

Yapacakları güncellemenin sayfaların görüntülenme sayılarında bir azalma yaratacağının farkında olduklarını söyleyen Zuckerberg, 'Sayfalar yine haber kaynağında görünmeye devam edecek, fakat kullanıcıların tepki vermediği, etkileşimde bulunmadığı içerikler ve sayfalar ana sayfadan düşecek. İnsanların sitede zaman geçirme süresi azalacak ama bu zamanın kalitesi artacak." dedi.

Yapılan açıklamada, değişimin birkaç hafta içinde devreye gireceği de belirtildi