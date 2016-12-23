Facebook bugün neden açılmıyor?

Bugün itibariyle Facebook'ta erişim sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle Facebook'a giriş yapanlar açılmadığını fark etti. 3G, 4,5G'de internet sorunu yaşanırken, WhatsApp ve Twitter'da da sorunlar yaşanıyor. Peki bugün Facebook neden açılmıyor?

Milyonlarca kullanıcısı olan ve Türkiye'de en çok ziyaret edilen sosyal ağ olan Facebook'un bugün neden açılmadığı henüz belli değil. Gelişmeler oldukça Haberimizden öğrenebilirsiniz.

FACEBOOK HABER KAYNAĞI DEĞİŞİYOR



Facebook, haber kaynağında devrim gibi bir yeniliğe gidecek.Toplam şirket değeri 36 milyar doların üstünde olan Facebook'un yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.Özellikle son dönemde Instagram ve Facebook üzerinde neredeyse eşzamanlı gerçekleşen video ve fotograf paylaşımındaki yenilikler büyük ses getirmişti.Facebook, uzun zamandır konuşulan haber kaynağıyla ilgili çalışmalar tekrar gündeme gelerek algoritması kullanıcıların geri dönüşüyle şekillenecek.



Feed Quality Program adı verilen geribildirim kalitesini ölçen çalışmaya üye olan kullanıcılar, sunulan haber kaynaklarına ve makalelere 1 ile 5 arasında puanlar veriyor. Bununla birlikte her kullanıcı için ayrı ayrı ilgi alanlarını ölçen altyapı kaliteli haber kaynaklarını kullanıcıların önene çıkartacak.