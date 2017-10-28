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Facebook bu sistemle silinen mesajları geri getirebiliyor

İstediğiniz takdirde Facebook Messenger'da konuşulan konuşmaları silseniz bile tekrar geri getirebiliyorsunuz.

28 Ekim 2017 Cumartesi 13:02
Facebook bu sistemle silinen mesajları geri getirebiliyor

Facebook'ta daha önce yaptığınız konuşma kayıtlarınızı bir şekilde sildiniz; ancak şimdi o sildiğiniz mesajlara tekrar ulaşmak istiyorsunuz. Peki bu mümkün mü? Yani Facebook'ta silinen mesajlar nasıl geri getirilir?

Facebook dahil Instagram ve diğer pek çok platformda silinen herhangi bir şeyin geri gelme yolu yoktur. Ancak şunu da belirtmek gerekir de Facebook'un Arşiv özelliği bu anlamda hayat kurtarıcı olabilir. Uzun zamandır kullanıcıların kontrolünde olan 'Kopyasını İndir' özelliği, hesabınızı bilgisayarınıza yedeklemenize olanak veriyor. Bu bağlamda daha önce bir yedekleme işlemi yaptıysanız kolayca önceki bir tarihe dönüp silinen mesajlarınızı kurtarma şansına sahip oluyorsunuz.

Bunu yapmak için de Genel Hesap Ayarları içine girmeniz yeterli. Hemen en alt kısımda 'Facebook verilerinin kopyasını indir' seçeneğini göreceksiniz.

Ancak bu yedekleme işlemini öncesinde yapmadıysanız üzgünüz; Facebook'tan eski mesajlarınızı maalesef hiçbir zaman geri getiremeyeceksiniz.

 

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 13:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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