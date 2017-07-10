Facebook bu kez de şehir kuruyor

2004 yılında Mark Zuckerberg ve arkadaşları tarafından üniversiteler arası sosyal ağ platformu olarak kurulan; ardından çığ gibi büyüyerek tüm dünyaya yayılan; potansiyeli bulunan diğer sosyal ağ platformlarını da bünyesine katarak dev bir şirket haline gelen Facebook, mini bir şehir kuracağını açıkladı.

Şirket, Silikon Vadisi’nde bulunan merkezinin yanına küçük çaplı bir şehir inşa edecek. Willow Campus (Söğüt Kampüsü) olarak adlandırılan bin 500 kapasiteli olan konut projesi için Facebook’tan şu açıklama yapıldı:

“Amaçlarımızdan biri, uzun zamandır ihtiyaç duyulan hizmetleri sunan yakın bir merkez oluşturmak. Bu sadece bir başlangıç. Facebook’un varlığını halkın yararına dönüştürmek için yerel liderlerle ve topluluk üyeleriyle yakından çalışmaya devam etmeyi tasarlıyoruz. Evimiz olarak adlandırmaktan kıvanç duyacağımız bir yer olacak.”

Facebook’un yapmayı hedeflediği projede konutun yanı sıra ofis ve dükkanlar da bulunacak. 2 yıl içinde tamamlanacak mini şehir, sadece Facebook çalışanları için inşa edilmiyor. Dileyen bu konutlardan ev satın alabilecek. Ayrıca evlerin piyasa değerinin altında satış fiyatına sahip olacağı belirtiliyor.