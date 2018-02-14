Facebook artık 'emekli platformu' oldu

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, daha fazla insanın sitede vakit geçirmesi çabalarına son dönemde ağırlık verdi. Ancak araştırmalar bu çabaların çok sayıda yaşlı insanın Facebook'a katılmasını sağlarken gençlerin ise platformdan ayrılmasına neden olduğunu ortaya koydu.

Facebook'ta yaşlı kullanıcı 'istilasından' kaçmak isteyen genç kullanıcıların başka platformlara geçiş yaptığı belirtiliyor.

eMarketer tarafından yapılan bir araştırmaya göre Facebook'un yeni kullancılarının önemli bir bölümünü orta ve üstü yaş gruplarındaki kişiler oluşturuyor.

Araştırma sonuçlarında "2018 yılında 18-24 yaş arası kullanıcılar ise 5.8 oranında azalacak" tahminlerine de yer verildi.

Facebook, son dönemde Whatsapp, Twitter ve Snapchat'ın bazı uygulamalarını kopyalamakla suçlanmıştı.