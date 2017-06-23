Fabri'ye talip çıktı

Beşiktaş'ta geçen sezon başarılı bir performans sergileyen kaleci Fabri'ye Yunan Ligi şampiyonu Olympiacos talip oldu.

3 MİLYON EURO ÖNERDİLER

İtalyan kaleci Nicola Leali'yi Juventus'a geri gönderen Yunan ekibi, Siyah-Beyazlıların İspanyol kalecisine, efsane kalecileri Roberto'nun tavsiyesiyle talip oldu. Olympiacos'un Fabri için ilk teması kurduğu ve 3 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği bildirildi.