Fabri'ye talip çıktı
Olympiacos, Beşiktaş'ın file bekçisi Fabri'ye talip oldu. Yunan ekibi, Fabri için 3 milyon euro önerecek.23 Haziran 2017 Cuma 14:45
Beşiktaş'ta geçen sezon başarılı bir performans sergileyen kaleci Fabri'ye Yunan Ligi şampiyonu Olympiacos talip oldu.
3 MİLYON EURO ÖNERDİLER
İtalyan kaleci Nicola Leali'yi Juventus'a geri gönderen Yunan ekibi, Siyah-Beyazlıların İspanyol kalecisine, efsane kalecileri Roberto'nun tavsiyesiyle talip oldu. Olympiacos'un Fabri için ilk teması kurduğu ve 3 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği bildirildi.