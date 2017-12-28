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Fabrikadaki inanılmaz anlar kamerada

Fabrikada eritilmiş metalin içine çıplak elini sokan bir işçi sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

28 Aralık 2017 Perşembe 21:47
Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 21:47
  1. Fabrika
  2. inanılmaz görüntüler
  3. eritilmiş metal
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