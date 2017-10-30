Fabrika önünde elinde pompalıyla… Korku dolu anlar

Merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan otomotiv yedek parçası üreten fabrikadan 2 yıl önce tazminatsız olarak işten çıkarıldığını iddia eden Naci Boyraz, elinde pompalı tüfek ile fabrika önüne geldi. Havaya üç el ateş ederek tekrar işe alınmasını isteyen Naci Boyraz yanına kimseyi yaklaştırmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çelik yeleklerini giyen polisler uzun namlulu silahlarda çevrede güvenlik önlemi alarak Naci Boyraz ile konuşmak istedi. Bir saat boyunca yanına kimseyi yaklaştırmayan Naci Boyraz "Ben ekmeğim için buradayım, haksız yere işimden çıkarıldım" diyerek bağırmaya başladı.

Bir saat süren ikna çabalarına rağmen Asayiş Şube Müdürü Nevzat Uğurer, Naci Boyrazın yanına giderek, Kimsenin burnu kanamadan bu eylemini bitir, hukuk devletinde yaşıyoruz, hakkını her şekilde hukuk çerçevesinde ara, insanların hayatını tehlikeye atmaya gerek yok diyerek,5 dakika konuştuğu Naci Boyrazın elindeki pompalı av tüfeğini aldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Naci Boyraz ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.