Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fabrika önünde elinde pompalıyla… Korku dolu anlar

Bursa’da 2 yıl önce çıkarıldığını iddia eden Naci Boyraz, elinde pompalı tüfekle fabrika önünde havaya üç el ateş ederek tekrar işe alınmasını istedi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 20:55
Fabrika önünde elinde pompalıyla… Korku dolu anlar

Merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan otomotiv yedek parçası üreten fabrikadan 2 yıl önce tazminatsız olarak işten çıkarıldığını iddia eden Naci Boyraz, elinde pompalı tüfek ile fabrika önüne geldi. Havaya üç el ateş ederek tekrar işe alınmasını isteyen Naci Boyraz yanına kimseyi yaklaştırmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çelik yeleklerini giyen polisler uzun namlulu silahlarda çevrede güvenlik önlemi alarak Naci Boyraz ile konuşmak istedi. Bir saat boyunca yanına kimseyi yaklaştırmayan Naci Boyraz "Ben ekmeğim için buradayım, haksız yere işimden çıkarıldım" diyerek bağırmaya başladı.

Bir saat süren ikna çabalarına rağmen Asayiş Şube Müdürü Nevzat Uğurer, Naci Boyrazın yanına giderek, Kimsenin burnu kanamadan bu eylemini bitir, hukuk devletinde yaşıyoruz, hakkını her şekilde hukuk çerçevesinde ara, insanların hayatını tehlikeye atmaya gerek yok diyerek,5 dakika konuştuğu Naci Boyrazın elindeki pompalı av tüfeğini aldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Naci Boyraz ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 20:55
  1. bursa
  • AHMETAHMET51 dk önce
    Hukuk mu dendi?Zenginler hukuku var Türkiyede. İşi kılıfına uydurup tazminatsız çıkarılançok işçi tanıyorum.

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

1 ayda 18 bin adet ceza... 'Ben de 150 ceza yazdım'
  1. 1 ayda 18 bin adet ceza... 'Ben de 150..
  2. Fenerbahçe'nin golünde büyük tartışma
  3. Projeyi Üsküdar Üniversitesi ile..
  4. Katar krizinde yeni gelişme
  5. Enerji verimliliği ve çevre..
  6. Bakan milyonlara müjdeyi verdi…..
  7. ‘Prime Suites’ ve 'Babacan..
  8. Moskova'da 'Stalin kurbanları' anıldı
  9. KYB'den Türkiye itirafı: Bu korkutuyor
  10. PKK o askeri üssü boşaltıyor
  11. Fabrika önünde elinde pompalıyla…..
  12. Suriyeli sığınmacılar PKK'yı protesto..
  13. ABD yönetimine 'rehine' çağrısı: Acele..
  14. TFF 1. Lig'de istifa
  15. "Katar her geçen gün İran'a yaklaşıyor"
  16. Sırp lider: Kosova, Katalonya'dan iki..
  17. Powerbank yasaklandı
  18. Bülent Arınç’tan Gökçek için çok ağır..
  19. Süper Lig'de Fenerbahçe,..
  20. Demir eksikliğine bire bir olan meyveler
Erdoğan'ın resti sonrası ilan yağmuru
Erdoğan'ın resti sonrası ilan yağmuru
İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu ve Akşener...
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu ve Akşener...
İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
Vatandaşa müjde, 1 Kasım'dan itibaren başlıyor
Vatandaşa müjde, 1 Kasım'dan itibaren başlıyor