Fabrika bekçisine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Yeniceköy istikametine seyir halinde olan Sedat Yıldırım idaresindeki 16 PC 817 plakalı motosiklet, çöp atmak için yoldan karşıya geçmeye çalışan fabrika bekçisi 52 yaşındaki Ali Akkuş’a çarptı. Motosiklet sürücüsü Sedat Yıldırım ile Ali Akkuş ağır yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi 112 görevlileri yaptı. Ambulanslarla Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 32 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Sedat Yıldırım kurtarılamazken, ağır yaralı Ali Akkuş ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.