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Fabri'den Muslera'ya büyük şok!

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Fabri Urugay Milli Takım'ından teklif alması halinde kabul edeceğini açıkladı.

15 Şubat 2018 Perşembe 13:01
Fabri'den Muslera'ya büyük şok!

Sabah Gazetesi'nden Bülent Timurlenk'in haberine göre; Gösterdiği başarılı performansla Beşiktaş'ta ikinci baharını yaşayan futbolculardan birisi olan Fabri, milli takıma göz kırptı.

Ancak İspanya'ya değil, Uruguay'a! İspanya doğumlu, Uruguay asıllı bir ailenin çocuğu olan 30 yaşındaki tecrübeli kaleci, daha önce yaptığı açıklamalarda İspanya Milli Takımı'nın formasını giymek istediğini bir çok kez dile getirmişti. Şimdiye kadar bu yönde teklif almayan Fabri, rotasını Galatasaraylı Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay'a çevirdi. Siyah-beyazlı eldiven, konu hakkında "Uruguay beni çağırırsa teklifi kabul ederim. 2018 Dünya Kupası'na gitmek, böyle büyük bir turnuvada sahaya çıkmak ve bu tecrübeyi yaşamak benim için harika olur" diye konuştu. Fabri için son kararı Uruguay Milli Takım Teknik Direktörü Oscar Washington verecek.

Beşiktaş forması ile 71 maça çıkan Fabri, kalesinde 74 gol gördü. Uruguay asıllı İspanyol eldiven, bu karşılaşmaların 22'sinde ise kalesini gole kapattı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 13:01
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