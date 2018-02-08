Fabian Castillo oynamadan zirvede

Geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan ve sakatlığı nedeniyle son 4 karşılaşmada forma giyemeyen Fabian Castillo, her şeye rağmen Süper Lig’in maç başına en fazla adam geçen oyuncusu konumunda bulunuyor.

Kolombiyalı futbolcu, forma giydiği 7 maçta maç başına 3.3 adam geçme ortalaması yakalarken, Beşiktaş’ın yeni golcüsü Vagner Love 3.2 ortalama ile Castillo’yu takip ediyor.