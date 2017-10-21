F-35’lere yerli füze damgası

Geçmişte yurt dışından alınan sistemler artık yurt içinde yerli üretimle özgün biçimde geliştiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılan çalışmalar her geçen gün artıyor. Sektörün yurt içi projelerde kazandığı deneyimi geliştirerek ihracata katkı sağlaması amaçlanıyor.

Yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanan SOM, Türkiye’de geliştirilen ilk ve tek seyir füzesi olma özelliğini taşıyor. Çeşitli yurt dışı savunma fuarlarında sergilenerek uluslararası düzeyde büyük ilgi uyandıran SOM, uçaklarımızın düşman hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden, kendisine tanımlanan hedeflerin büyük bir doğrulukla vurulmasını sağlıyor.

Hem alçaktan seyri hem de özel boyası, SOM'un radara yakalanmasını neredeyse imkansız kılıyor. Türkiye'nin göğsünü kabartan yerli seyir füzesinin menzilini artırma çalışmaları ise sürüyor.

F-35 uçaklarına entegre edilecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, SOM seyir füzesinin F-35 uçaklarına entegre edilmesi ile ilgili olarak açıklamada bulunmuştu.

Özlü ''SOM füzesinin F-35 uçaklarına entegre edilmesi ve bu uçaklarda kullanılmasını öngören projeyi ROKETSAN öncülüğünde yürütüyoruz. F-35 programında 9 ülke var. Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen, ROKETSAN tarafından üretilip satılacak olan SOM seyir füzelerinin bu ülkelerde kullanılmasını hedefliyoruz. F-35 Joint Strike Fighter Programı, ABD öncülüğünde bir konsorsiyumdur. Alıcı ülkelerle ROKETSAN görüşmelerini sürdürüyor'' diye konuşmuştu.

SOM füzesinin özellikleri

Havadan atılarak yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılacak olan SOM füzeleri, aynı zamanda operasyonel esnekliği destekleyecek modüler tasarıma sahip olacak. SOM, taşıdığı yüksek çözünürlükteki görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık sayesinde hassas hedefleme sağlayacak, atışın ardından hedef değişikliği yapabilecek.

SOM'larla uçuş sırasında hedefe vuruş açısı ve yaklaşma irtifası gibi değişiklikler de yapılabilecek. Elektronik karıştırma tedbirlerine dayanıklı olarak geliştirilen SOM füzeleri, Türkiye’nin de proje ortağı olduğu, bir çok müttefik ülke tarafından kullanılacak F-35 savaş uçaklarının en önemli vurucu güçlerinden birisi olacak.