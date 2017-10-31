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F-35'ler 2018'de Türkiye'de

Müşterek Taarruz Uçağı Programı çerçevesinde geliştirilen F-35 savaş uçaklarının ilk ikisi 2018'de Türkiye'de olacak.

31 Ekim 2017 Salı 08:28
F-35'ler 2018'de Türkiye'de

Radara yakalanmadığı için hayalet uçak olarak anılan Müşterek Taarruz Uçağı Programı çerçevesinde geliştirilen F-35 savaş uçaklarının ilk ikisi 2018'de Türkiye'de olacak. Siparişlerin seri teslimi 2019'da başlayacak F-35'lerin yeni yuvası ise Erhaç Askeri Üssü olarak belirlendi.

TOPLAM 20 SİPARİŞ VERİLDİ

2002'de dahil olduğumuz 9 ülkenin ortak konsorsiyumu tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarından Türkiye, ilk etapta 20 adet sipariş verdi. F-35'lerden iki tanesi 2018'de Türkiye'ye teslim edilecek ve TSK'nın envanterine katılacak. 2018 yılının başlarında Türk pilotlar ABD'ye giderek alışma ve deneme uçuşlarına başlayacak. İlk geliştirilen prototip uçakların daha pahalı olması ve bir nevi test uçağı olması nedeniyle Türkiye alınacak 100 F-35'in siparişlerini periyodik bir sıraya bağladı.

Üretimi kademe kademe ilerleyen F-35'lerden toplamda 100 adet almayı planlayarak çalışmalarına başlayan Türkiye, 30 tanesinin kararını kesinleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni savaş uçakları olacak F-35'lerin siparişlerinin seri teslimi ise 2019'da başlayacak ve 4'er adet seri halinde teslim alınacak. Türkiye'de F-16'lar 2030'lara kadar uçacak. Şimşek II kodlu yeni savaş uçakları F-35'lerin havalanmasıyla F-4'ler filolardan çıkarılacak. Dördüncü nesil savaş uçaklarından olan F-35'ler havadan havaya mücadelede dört kat daha etkili. Karaya saldırı gücü sekiz kat fazla olan uçaklarterör örgütlerine göz açtırmayacak.

Sabah

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 08:28
  1. TSK
  2. F-35

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