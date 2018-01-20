F-16'lar peş peşe havalandı

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde olağanüstü hareketlilik başladı. Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 20 adet F-16 savuş uçağı tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalanarak Suriye tarafına hareket etti.

Uçakların Afrin'e yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı' harekatı kapsamında hedefleri imha ettiği öğrenildi. Görevini başarıyla tamamlayan F-16'ların üsse geri döndüğü görüldü. Eş zamanlı olarak askeri kargo uçaklarının da havalandığı üste askeri hareketlilik devam ediyor.