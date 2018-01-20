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F-16'lar peş peşe havalandı

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan F-16 savaş uçakları tam donanımlı olarak havalandı. Jetlerin, Afrin operasyonu kapsamında hedefleri imha ettiği öğrenildi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 20:22
F-16'lar peş peşe havalandı

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde olağanüstü hareketlilik başladı. Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 20 adet F-16 savuş uçağı tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalanarak Suriye tarafına hareket etti.

Uçakların Afrin'e yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı' harekatı kapsamında hedefleri imha ettiği öğrenildi. Görevini başarıyla tamamlayan F-16'ların üsse geri döndüğü görüldü. Eş zamanlı olarak askeri kargo uçaklarının da havalandığı üste askeri hareketlilik devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 20:22
  1. F-16
  2. Suriye
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