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F-16 Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sesini kesti!

Kendi çapında algı operasyonu yapmaya çalışan bir DEAŞ'lı teröristin Türkler hakkında hüküm verirken, TSK tarafından sesinin kesilme anı kameralara böyle yansıdı.

Eklenme: 30 Aralık 2016, 16:15
Bu haber 110.677 kez okundu
 
EtiketlerdaeşDAEŞ örgütüfırat kalkanıFırat Kalkanı Operasyonu
HABER YORUMLARI
600

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Mustafa

bu video bazilarina da iyi .. yok eski videomus da yok söylemis de türklere birsey dedi mi dedi aninda geberdi mi geberdi nokta

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Asi

Hoyra tc sana niye inanalim sen ispat etbu haberi yapan akit bir gazete ve butun gazeteler haber yayinlar inanip inanmamak bize kalmisve gazetenin sahiplerinin guvenirliligine akit bana gore guvenilir gazete hata yapabilirler ama kasti yapmazlar inaniyorum sana nasil niye inanalim?

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0406

Ali(ra)dan Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:“Ahir zamanda yaşları küçük, düşünceleri değersiz ve aşağı bir toplum ortaya çıkar. Yaratıkların en hayırlısının sözünü söylerler... Onlarla karşılaşırsanız onları öldürünüz. Çünkü onların öldürülmesi kıyamet günü onları öldüren için Allah katında sevap olur.

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Onur

Geber kopek. Turk ismini agzina alirken bidaha salavat getirirler artik.

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Cebrail Aslan

Cuk die oturdu :)

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Dadas

Tam isabet

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Ali Eraslan

ALLAHIM GÜCÜMÜZÜ KUVVETİMİZİ ARTIRSIN BU İNSAN DIŞI YARATIKLARA KARŞI....KUN FE YEKÜNN...

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Ramazan Tavukçu

Elhamdülillah

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HoyraTc

Bu haberi yapan yayınlayan herkes araştırılsın yeni akite komplo kuruluyor. Bu video 20 kasım 2015 abu el hamzaniye ait. Yeni bir olay değil.

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İmam hatipli

Sizi cehennem köpekleri sizi. İlk defa ciddi bir orduyla karşılaştılar. Fevrileri kaydı

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Bilal temes

Kaşınan pancara Türkiye den hıyar gelirmiş:)))

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Cemil nadir özgün

Anlat anlat!! Heyecanlı Oluyor. ...

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sertaç eryüksel

Cok iyii

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