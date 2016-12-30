F-16 Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sesini kesti!

bu video bazilarina da iyi .. yok eski videomus da yok söylemis de türklere birsey dedi mi dedi aninda geberdi mi geberdi noktaCevapla
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Ali(ra)dan Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:“Ahir zamanda yaşları küçük, düşünceleri değersiz ve aşağı bir toplum ortaya çıkar. Yaratıkların en hayırlısının sözünü söylerler... Onlarla karşılaşırsanız onları öldürünüz. Çünkü onların öldürülmesi kıyamet günü onları öldüren için Allah katında sevap olur.Cevapla
ALLAHIM GÜCÜMÜZÜ KUVVETİMİZİ ARTIRSIN BU İNSAN DIŞI YARATIKLARA KARŞI....KUN FE YEKÜNN...Cevapla
Sizi cehennem köpekleri sizi. İlk defa ciddi bir orduyla karşılaştılar. Fevrileri kaydıCevapla
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