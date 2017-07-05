F 16 pilotlarını da FETÖ belirlemiş

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasıyla ilgili soruşturma, son yıllarda F-16 pilotu olarak TSK'ya giren pek çok ismin FETÖ tarafından belirlendiğini ortaya çıkardı. İddianamedeF-16 pilotluğu eğitimi alan subayların büyük bölümünün Hava Harp Okulu'ndan itibaren titizlikle elemeye tabi tutularak örgüt tarafından belirlendiği belirtildi. Bir başka deyişle örgütün onay vermediği kişiler F-16 pilotu olamıyorlardı. İddianamede FETÖ elebaşısından gelen talimatla örgüt içinde "Normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olur" denildiği de yer alıyor. İddianamede ByLock ve Eagle'ın örgütün gizli yazışma programı olarak nasıl kullanıldığı şu cümlelerle açıklanıyor: 17/25 Aralık süreci ile birlikte gizlilik ve tedbir konusunu en üst seviyede sağlamaya çalışan örgüt mensupları bu kriptolu program üzerinden iletişim sağlamışlardır. ByLock programının deşifre olması ile birlikte Eagle isimli kriptolu iletişim programına yönelen örgüt, birim yapılanması açısından 'bilgin' veya 'müdür' olarak nitelenen kişiler vasıtasıyla örgüt mensuplarının cep telefonlarına ve tabletlerine yüklenmiştir. Örgüt farklı ara yüzlerle Shu, Tango, Wiber, Turkuazgibi programları da kullanmıştır."

SD KARTLARA KIRMIZI VE MAVİ KOD

İddianamede yer alan bilgilere göre örgüt üyelerinde ele geçirilen belgelerde FETÖ'nün arşiv havuzuna ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı. Örgüt, bu belgeleri kırmızı ve mavi kodlu iki ayrı SD kartında saklıyordu. Harp Okulu 2008 devresi olan evlilerden yüzde 8, 2010 ve sonrası devrelerinden ise evlilerden yüzde 10, bekarlardan da yüzde 15 oranında maaşlarından aidat adı altında aylık olarak örgüte verilmek üzere para toplandığı, sonraki organizasyonun tamamen siviller üzerinden sürdüğü, bekarların misafirhane ücreti adı altında kira verdikleri de iddianamede yer aldı.

TÜMGENERAL İDRİS AKSOY LİSTE BAŞI

İddianameyegöre FETÖ'nün HavaKuvvetleri'ndeki askeri kadrosunda yeralan isimlerden bazıları şunlar: İdrisAksoy (Hava Kuvvetleri'nde tümgeneral.2014'te örgüt adına Hava KuvvetleriKomutanlığı Ankara 1. Bölge SorumlusuSaffet, Fevzi kod adlı Mustafa Küçükköseile irtibatlıydı. Yurtta Sulh Konseyitarafından hazırlanan atama listesindeadı vardı), Engin Güneş (Hava PilotKurmay Albay), Hasan Hüsnü Balıkçı(Hava Pilot Kurmay Yarbay), MustafaMete Kaygusuz (Hava Pilot Yüzbaşı),Ömer Dolay (Hava Pilot Kurmay Binbaşı),Ersin Eryiğit (Hava Kurmay Binbaşı),TSK'da Hava Pilot Üsteğmen olarakgörev yapan ve FETÖ'nün mahremimamlarıyla irtibatlı isimlerdenbazıları ise şunlar: Gürcan Coşkun,Mehmet Yurdakul, Hasan Kepez,Mehmet Zahid Çelik, Adem Kırcı,Abdullah Özbekler.