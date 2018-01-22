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F-16 pilotlarına Akar'ın ilk mesajı

F-16’lar telsiz konuşması dahi yapmadan hedefleri sessiz operasyonla vurdu. Orgeneral Akar pilotları, telsizden "Kahraman pilotlar, alınlarınızdan öpüyorum" sözleriyle kutladı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 08:52
F-16 pilotlarına Akar'ın ilk mesajı

Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk günkü hava operasyonunun tamamlanmasının ardından Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, havadaki pilotları telsizle "Kahraman pilotlar, alınlarınızdan öpüyorum" diyerek kutladı. Afrin'deki terör yuvalarını yok etmek için çoğunun aralığı 10 metre olan hedeflere GPS güdümlü 100 ton bomba atan pilotların, harekâtın başlangıcından itibaren telsiz konuşması bile yapmadığı ve teröristleri ansızın vurduğu öğrenildi.

Sivillerin zarar görmemesi için yapılan saha çalışmasıyla örgüt üyelerinin eğitim kampları ve yığınakları tek tek belirlenerek koordinatları Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderildi. Gece harekât bekleyen terör örgütü üyeleri, 72 savaş uçağıyla yapılan sessiz operasyonla büyük darbe yedi.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan ve 10 saat havada kalabilen Havadan İstihbarat ve Koordinat (HİK) uçaklarıyla havada karargâh kurulduktan sonra büyük gizlilik içinde sınır ötesi harekâta start verildi.

4 KOLDAN HAVA TAARRUZU

Hançer, Pars, Kurt, Atmaca ve Yarasa filolarından eşzamanlı havalanan jetler, telsiz konuşması yapmadan verilen koordinatlara yöneldi. GPS güdümlü bombaların yüklendiği F-16'lar sınırı geçtikten sonra Afrin'e 4 bir koldan aynı anda giriş yaptı. Daha önceden belirlenen hedeflere 100 ton bomba atıldı. Suriye hava sahasındaki Rus ve rejim uçakları ise hiçbir müdahaleye kalkışmadan operasyonu izledi.

B PLANI DA HAZIRDI

Suriye'deki uçak savar sistemlerinin bir parçası olan SAM füze sistemleri de Hava Kuvvetleri tarafından an be an izlendi. Suriye rejiminin SAM füzelerini kullanması durumda harekâtın genişletilerek B planına geçilme ihtimalinin de masada hazır olduğu öğrenildi. Bu kapsamda Asena Filo'ya bağlı yakıt ikmal uçakları da sınıra gönderilerek operasyon boyunca hazır bekletildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, havadaki pilotlara telsizle "Kahraman pilotlar, alınlarınızdan öpüyorum" anonsu yaptı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 08:52
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