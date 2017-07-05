Ezip yaranın üstüne sürerseniz....

Diyabetik ayak nedir?

“Şeker Hastalığı” insülin eksikliği veya kan şekerinin yükselmesiyle ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Türkiye’de her 14 kişiden birinde görülen şeker hastalığı, göz ve böbreklerde rahatsızlık, damar yollarının tıkanması, duyu hissinin kaybolması gibi olumsuz sonuçlara sebep olabilir.

Şeker hastalığının yarattığı bir başka sorun da “Diyabetik ayak” rahatsızlığıdır. Şeker hastalarının ayaklarında iyileşmesi güç yaralar olarak ortaya çıkar.

Şeker hastalarında ayakta oluşan küçük bir yara, kolaylıkla iltihaplanıp Diyabetik Ayak Enfeksiyonuna dönüşebilir.

Diyabetik ayak için en etkili çözüm: Siyah fasülye

Şeker hastalarında oluşan yaraların iyileşmesi uzun sürer. Bunun sebebi, vücuttaki şeker hücrelerinin kendi onarımını yavaşlatmasıdır. Buna bağlı olarak diyabetik ayak tedavisi uzun ve zahmetli bir dönem olsa da siyah fasülye tedavisi ile bu dönemi hızlı atlatabilirsiniz.

Diyabetik ayak tedavisinde siyah fasülye nasılkullanılır?

Ayağınızı dezenfekte edin.Siyah fasülyeleri bir havanda döverek toz haline getirin.

Ayağınızdaki yaraya toz haline gelen siyah fasülyeleri serpin.Yaranın üzerini sarın.

Bu işlemi her gün uygulayın.

Siyah fasülyenin faydaları:

Kan şekerini dengeler

Kalp krizi ve felç geçirme riskini azaltır.

Kolestrolü düşürür. Kanser önleyicidir.

Alzheimer ve parkinson hastalıklarına karşı koruyucu görevdedir.

Kalsiyum ve fosfor içeriğinden dolayı kemik ve eklem yapısını korur.

Yüksek lif içeriği sayesinde tok tutar.

Kansızlığa iyi gelir.