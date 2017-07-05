Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ezip yaranın üstüne sürerseniz....

Diyabetik ayak rahatsızlığı uzun ve zor bir tedavi dönemi gerektiriyor. Fakat diyabetik ayak rahatsızlığı için en doğal şekilde bu süreyi kısaltabilirsiniz.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:48
Ezip yaranın üstüne sürerseniz....

Diyabetik ayak nedir?

“Şeker Hastalığı” insülin eksikliği veya  kan şekerinin yükselmesiyle ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Türkiye’de her 14 kişiden birinde görülen şeker hastalığı, göz ve böbreklerde rahatsızlık, damar yollarının tıkanması, duyu hissinin kaybolması gibi olumsuz sonuçlara sebep olabilir.

Şeker hastalığının yarattığı bir başka sorun da “Diyabetik ayak” rahatsızlığıdır. Şeker hastalarının ayaklarında iyileşmesi güç yaralar olarak ortaya çıkar.
Şeker hastalarında ayakta oluşan küçük bir yara, kolaylıkla iltihaplanıp Diyabetik Ayak Enfeksiyonuna dönüşebilir.

Diyabetik ayak için en etkili çözüm: Siyah fasülye

Şeker hastalarında oluşan yaraların iyileşmesi uzun sürer. Bunun sebebi, vücuttaki şeker hücrelerinin kendi onarımını yavaşlatmasıdır. Buna bağlı olarak diyabetik ayak tedavisi uzun ve zahmetli bir dönem olsa da siyah fasülye tedavisi ile bu dönemi hızlı atlatabilirsiniz.

Diyabetik ayak tedavisinde siyah fasülye nasılkullanılır?

Ayağınızı dezenfekte edin.Siyah fasülyeleri bir havanda döverek toz haline getirin.
Ayağınızdaki yaraya toz haline gelen siyah fasülyeleri serpin.Yaranın üzerini sarın.
Bu işlemi her gün uygulayın.

Siyah fasülyenin faydaları:

Kan şekerini dengeler
Kalp krizi ve felç geçirme riskini azaltır.
Kolestrolü düşürür. Kanser önleyicidir.
Alzheimer ve parkinson hastalıklarına karşı koruyucu görevdedir.
Kalsiyum ve fosfor içeriğinden dolayı kemik ve eklem yapısını korur.
Yüksek lif içeriği sayesinde tok tutar.
Kansızlığa iyi gelir.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:48
  1. Siyah fasülye
  2. Alternatif Tıp Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    1. Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    2. Antibiyotik direnci dezenfektanlarla..
    3. SGK'dan SMA hastaları için yeni karar..
    4. Hindistan'da sel felaketi: 20 kişi öldü
    5. Terörden yargılanan Figen Yüksekdağ..
    6. Sıcaklarda süt alırken dikkat edin
    7. Müezzinoğlu'ndan flaş kıdem tazminatı..
    8. Fenerbahçe'den Simon Kjaer açıklaması
    9. Gezi provokatörü BBC yine sahnede.....
    10. Yılın ilk yarısında elektrik tüketimi..
    11. Önce yatağa bağladı sonrası felaket…..
    12. Ardahan’da silahlı çatışma! 5 yaralı
    13. Kayseri'de silahlı kavga: 2 ölü 15..
    14. Rize'de FETÖ operasyonu: 12 kişi..
    15. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Başbağlar..
    16. F 16 pilotlarını da FETÖ belirlemiş
    17. Adana'da erkeklerle birlikte polise..
    18. Çocuğunuzu bu içeceklerden uzak tutun
    19. Emenike'nin "Beşiktaş'a gel" sözüne..
    20. Evini tesise çevirdi: Çay kahve meyve..
    Televizyonlar yayınlarını kesti ve ‘son dakika’ olarak duyurdu… 02:40’ta oldu… Dünya titredi!
    Televizyonlar yayınlarını kesti ve ‘son dakika’ olarak duyurdu… 02:40’ta oldu… Dünya titredi!
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    CHP'li Eren Erdem'in hangi örgütten olduğu belli oldu!
    CHP'li Eren Erdem'in hangi örgütten olduğu belli oldu!
    Rusya: Türkiye 70 günde 41 hedef imha edecek
    Rusya: Türkiye 70 günde 41 hedef imha edecek