Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ezine’de 20 dönümlük zirai alan yandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde saman bağlama makinesinden çıktığı iddia edilen yangın, 20 dönümlük zirai alanı yaktı.

30 Haziran 2017 Cuma 15:45
Ezine’de 20 dönümlük zirai alan yandı

Ezine ilçesine bağlı Çetmi Köyü yakınlarında bir zirai ürün bulunan tarlada çıkan yangın çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Çıkan yangın sonrasında alevlerin etkisiyle yangın büyüdü. Yangına Ayvacık Orman işletme Müdürlüğü’nden 1 arazöz ve 2 su ikmal aracı, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü’nden 1 arazöz ile 1 yangın söndürme helikopteri yangına müdahale etti.

Bölgedeki ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında 20 dönümlük zirai alan yanarak zarar gördü.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 15:45
  1. Çanakkale
  2. Orman İşletme Müdürlüğü
  3. Çan
  4. Bayramiç
  5. Ayvacık
  6. Ezine
  7. Yangın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barack Obama Endonezya'da
    1. Barack Obama Endonezya'da
    2. İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
    3. Jandarma, Ahlat’ta 1,5 ton kaçak balık..
    4. Ezine’de 20 dönümlük zirai alan yandı
    5. Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı
    6. Türkiye’nin en kaliteli ıhlamuru..
    7. AB'den Rus ambargosuna karşı meyve..
    8. Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşü sürüyor
    9. Adanalılara 20 ton karpuz dağıtıldı
    10. DEAŞ’a yönelik operasyonda 5 tutuklama
    11. Bariyerlere çarpan araçta 5 kişi..
    12. Aykut Kocaman resmen Fenerbahçe’de
    13. Kulu’da trafik kazası: 1 yaralı
    14. Askere saldırmaya gelen teröristler..
    15. Çarşamba Ovası’nda hasar tespit..
    16. Narkotik ekipleri zehir tacirlerine..
    17. Galatasaray burada kamp yapacak
    18. Ekiplere ‘kaçın’ talimatı! Korkulan..
    19. Kirmastı köprüsüne bakım
    20. İngiltere'den İdlib'de kimyasal silah..
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek
    Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
    Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın