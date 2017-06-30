Ezine’de 20 dönümlük zirai alan yandı

Ezine ilçesine bağlı Çetmi Köyü yakınlarında bir zirai ürün bulunan tarlada çıkan yangın çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Çıkan yangın sonrasında alevlerin etkisiyle yangın büyüdü. Yangına Ayvacık Orman işletme Müdürlüğü’nden 1 arazöz ve 2 su ikmal aracı, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü’nden 1 arazöz ile 1 yangın söndürme helikopteri yangına müdahale etti.

Bölgedeki ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında 20 dönümlük zirai alan yanarak zarar gördü.